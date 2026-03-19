«Инопланетный» дуэт: опубликованы фото Димаша Кудайбергена на Бозжыре

Опубликованы новые фотографии всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сделанные в одном из самых необычных природных мест страны – урочище Бозжыра. Снимки стали частью международного проекта «Voice Beyond Horizon», передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Символично, что именно это место выбрали для съемок. Голос Димаша давно называют «космическим» – за его диапазон, чистоту и почти нереальное звучание. А Бозжыра, с ее белоснежными скалами и фантастическими формами, словно сошла с другой планеты. В этом проекте соединились два уникальных явления – голос, выходящий за пределы привычного, и пейзажи, которые трудно сравнить с чем-либо земным.

Появление Димаша Кудайбергена на фоне этих пейзажей стало не просто творческим проектом, а своеобразной визуальной метафорой: как и его голос, Бозжыра выходит за рамки привычного восприятия.

Отмечается, что публикация снимков уже вызвала интерес у зарубежной аудитории. Проект «Voice Beyond Horizon» стал еще одним шагом в продвижении природного и культурного наследия Казахстана на международной арене.

На фоне растущего интереса к региону в урочище Бозжыра также продолжается развитие туристической инфраструктуры, включая строительство гостиничного комплекса. Это может сделать одну из самых «инопланетных» локаций страны еще более доступной для путешественников со всего мира.

Урочище Бозжыра расположено на западной окраине плато Устюрт и известно своими захватывающими видами. Ученые считают, что миллионы лет назад эта территория была дном древнего океана Тетис. Со временем вода ушла, а природные процессы сформировали причудливый рельеф из меловых и известняковых пород.

Сегодня здесь можно увидеть не только впечатляющие скальные образования, но и следы древней жизни – окаменелости морских ежей, зубы акул и отпечатки раковин. Особой популярностью у туристов пользуются такие локации, как «Марсианская панорама», «Хребет Дракона» и скалы «Клыки», достигающие высоты около 100 метров.

Напомним, очередной выпуск международного музыкального проекта Voice Beyond Horizon с участием казахстанского певца Димаша Кудайбергена вышел в эфир 5 марта на крупнейших китайских телеканалах Hunan TV и Mango TV. Эпизод, снятый в живописных местах Мангистауской области, смогли посмотреть зрители из разных уголков планеты.

Порядка 100 тысяч жителей и гостей региона в апреле прошлого года пришли на концерт в рамках открытия проекта «Актау – столица тюркского мира». Большинство опрошенных людей признавались, что пришли ради выступления Димаша Кудайбергена.

Для справки

Voice Beyond Horizon – это масштабное международное музыкальное реалити-шоу (2026 г.), созданное при продюсерстве казахстанского артиста Димаша Кудайбергена совместно с китайским телеканалом Hunan Broadcasting System. Проект объединяет вокалистов из разных стран, раскрывая их таланты на фоне уникальных природных и исторических достопримечательностей Казахстана.