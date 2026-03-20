Из Улытау в Мангистау запустят прямой поезд

С 1 апреля 2026 года между Жезказганом и нашим регионом начнёт курсировать прямой пассажирский поезд, передает Lada.kz со ссылкой на акимат области Улытау.

Новый маршрут организован за счёт продления существующего направления Караганда – Жезказган до станции «Мангистау». Таким образом, жители и гости региона смогут добираться без пересадок.

Как отмечается, запуск поезда направлен на развитие туризма, а также укрепление деловых и трудовых связей между регионами.

Время в пути составит около 29 часов. Поезд будет ходить два раза в неделю.

Билеты на новый маршрут уже поступили в продажу.

Напомним, авиакомпания «SCAT» запускает новый рейс из Актау в Ереван (Армения).