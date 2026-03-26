Подростки и Интернет: чего не учтут запреты — комментарий психолога из Актау

В Казахстане предлагают ограничить доступ к соцсетям для подростков младше 16 лет. Инициатива уже вызвала бурные споры: одни говорят о защите психики, другие - о риске обратного эффекта. Почему запреты могут не сработать и что на самом деле защищает детей - объясняет психолог из Актау, Юлия Проняева, передаёт Lada.kz .

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

Подростковый возраст и реакция на запреты

С точки зрения психологии, подростковый возраст — это этап формирования самостоятельности, личных границ и собственной идентичности.

В этот период у подростков особенно сильна потребность в автономии и принадлежности к группе сверстников. А социальные сети сегодня стали важной частью подростковой среды общения. Поэтому жёсткие запреты часто воспринимаются не как забота, а как ограничение свободы.

По словам психолога, это может вызывать несколько типичных реакций:

Чем жёстче запрет, тем сильнее внутренняя реакция протеста. Это нормальный механизм подростковой психики — через сопротивление формируется чувство «я сам». «Эффект запретного плода». Полное ограничение может усилить интерес, особенно у подростков 14–15 лет, у которых уже развито критическое мышление и техническая грамотность. В этом случае возрастает риск скрытого использования — фейковые аккаунты, регистрация через друзей, обход ограничений.

Если запрет не обсуждается, а просто вводится, подросток начинает отделять свою онлайн-жизнь от родителей. А любая скрытность — это фактор риска, потому что в случае опасности ребёнок может не обратиться за помощью. Частичная защитная функция. Для младших подростков (10–12 лет) ограничения действительно могут снизить контакт с токсичным контентом, ранней сексуализацией и агрессивной средой. В этом возрасте внешняя регуляция ещё необходима.

Могут ли такие ограничения защитить психику?

Краткосрочно - да, особенно у более младших детей. Долгосрочно - только если параллельно формируется внутренняя устойчивость.

«Психику защищает не сам запрет, а сформированная самооценка, критическое мышление, умение говорить «нет» и доверительные отношения с родителями.

Если этих факторов нет, подросток остаётся уязвимым даже без соцсетей - просто риски перемещаются в другие сферы. Запрет сам по себе не формирует зрелость. Он может временно снизить доступ к рискам, но не учит подростка справляться с ними.

Если цель — действительно защитить психику, то важно не только ограничивать, но и учить подростка ориентироваться в цифровой среде, распознавать манипуляции и обращаться за помощью. Иначе мы получаем не безопасного подростка, а осторожного и скрытного пользователя», - выразилась психолог.

Может ли закон заменить родительский контроль

Государственные ограничения относятся к так называемой внешней регуляции поведения. Это правила, запреты и законы. Они могут: усложнить регистрацию, снизить доступ к части контента, обозначить позицию государства. Но они не формируют внутреннюю зрелость.

«Закон регулирует поведение, а родитель формирует личность», - отмечает психолог.

Поэтому без параллельной работы с родителями и самими детьми эффективность любых запретов будет ограниченной. Подростки быстро находят способы обходить технические ограничения.

В каком возрасте подросток готов к соцсетям

Универсальной «безопасной» цифры не существует. Многие платформы, например Instagram и TikTok, формально устанавливают минимальный возраст 13 лет. Но это юридическая, а не психологическая граница. Психологи предлагают ориентироваться на этапы развития.

10–12 лет

Мышление уже становится логическим, но эмоциональная регуляция остается нестабильной. Самооценка сильно зависит от внешней оценки. Самостоятельное пользование соцсетями в этом возрасте рискованно.

13–14 лет

Развивается способность анализировать информацию. Однако потребность в одобрении сверстников остается высокой.

15–16 лет

У многих подростков формируется более устойчивая идентичность и появляется больше самоконтроля.

При этом многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка.

На что ориентироваться родителям? Не на цифру в паспорте, а на признаки готовности:

подросток умеет выдерживать критику и не «рассыпается» от комментариев;

способен обсуждать сложные темы (секс, агрессия, манипуляции);

понимает, что интернет – не всегда безопасное пространство;

может соблюдать договоренности по времени использования;

не скрывает онлайн-активность полностью.

Если ребенок импульсивен, тревожен, склонен к зависимости или имеет низкую самооценку, даже в 15 лет полная самостоятельность может быть преждевременной.

«Безопасный возраст» - это не конкретная цифра, а сочетание когнитивной зрелости, эмоциональной устойчивости, сформированной самооценки, доверительных отношений в семье.

Главные риски социальных сетей для подростков

Такие платформы, как TikTok и Instagram, сами по себе не «вредны». Они становятся риском в сочетании с особенностями подростковой психики — нестабильной самооценкой, высокой чувствительностью к оценке и потребностью в признании.

1. Постоянное сравнение себя с другими

Подростковый возраст – это период формирования идентичности.

Когда ребенок ежедневно видит отфильтрованные, отредактированные, «идеальные» образы, формируется искаженная норма: «Все успешнее меня», «Все красивее», «У всех интереснее жизнь».

Это усиливает тревожность, неудовлетворенность внешностью, страх быть «недостаточным», снижение самооценки. Особенно у девочек 12–15 лет это может приводить к расстройствам пищевого поведения и телесному недовольству.

2. Формирование зависимости

Алгоритмы коротких видео построены на системе быстрых дофаминовых подкреплений. Психика подростка особенно чувствительна к системе вознаграждения. В результате снижается концентрация внимания, формируется потребность в постоянной стимуляции, падает интерес к «медленным» видам деятельности (учеба, чтение), появляется раздражительность без доступа к телефону. Это не всегда клиническая зависимость, но формируется поведенческая привязанность.

3. Кибербуллинг

Онлайн-травля переносится в публичное пространство.

Особенности цифрового буллинга: аудитория больше, информация сохраняется, нападение может быть анонимным, невозможно «уйти домой и забыть» Последствия - социальная изоляция, депрессивные симптомы, психосоматика, суицидальные мысли в тяжелых случаях

4. Ранняя сексуализация

Алгоритмы могут продвигать провокационный контент независимо от возраста пользователя. Подросток начинает воспринимать сексуализированное поведение как норму социальной привлекательности. Это может ускорять интерес к сексуальной теме без эмоциональной готовности, формировать тело как «объект оценки», усиливать давление соответствовать стандартам. Особенно это влияет на формирование границ и образа собственного тела.

5. Зависимость самооценки от лайков

Если самооценка еще нестабильна, она начинает опираться на количество подписчиков, лайки, комментарии. Подросток может буквально измерять свою ценность цифрами.

6. Искажение реальности

Формируется иллюзия, что жизнь – это постоянный успех, веселье, отсутствие сложностей. А собственные трудности начинают восприниматься как личная несостоятельность.

Риски выше у подростков с тревожным типом личности, низкой самооценкой, дефицитом родительского внимания, в состоянии одиночества, переживающих кризис идентичности. При устойчивой психике и поддерживающей семье те же платформы могут быть пространством творчества, способом социализации и источником полезной информации.

Роль родителей и личные границы

Психологи подчеркивают, интерес родителей к онлайн-жизни ребенка – это нормальная часть заботы. Однако важно, как именно осуществляется этот контроль.

Забота – это когда:

правила использования интернета обсуждены заранее

подросток знает о возможных проверках

родители объясняют их безопасностью

Нарушение границ – это когда:

переписки читают тайно

используется скрытая слежка

контроль сопровождается обвинениями и унижением.

Подростки очень чувствительны к личному пространству. Если они чувствуют давление, это может привести к закрытости и «двойной жизни».

Если замечен тревожный или нежелательный контент

Самая частая ошибка родителей – начинать с обвинения: «Что за ерунду ты смотришь?» или «Ты что, с ума сошел?», «Я запрещаю!». Такая реакция автоматически включает защиту.

Как выстроить разговор экологично

Сначала спокойствие. Если родитель эмоционально заряжен, разговор лучше отложить. Говорить через “я-сообщения”. «Я заметила…», «Мне стало тревожно…», «Мне важно понять, что тебе в этом интересно». Проявить искренний интерес. Иногда контент, который взрослому кажется «ужасным», для подростка – способ быть частью группы. Не обесценивать. Даже если контент объективно слабый или провокационный. Обсудить последствия, а не запрещать автоматически. Важно включить мышление подростка: «Как ты думаешь, какие могут быть последствия?».

Если контент действительно опасный (пропаганда самоповреждения, экстремизм, сексуальные манипуляции), тогда важно обозначить четкую границу: «Это небезопасно», объяснить причину, временно ограничить доступ, параллельно усилить контакт и поддержку. Важно не превращать это в допрос, а показать: «Я на твоей стороне. Моя задача - тебя защитить». Подростку важно чувствовать, что его уважают, его не высмеивают, что с ним можно говорить честно.

«Контроль без контакта разрушает отношения. Контакт с разумными границами формирует ответственность. И в долгосрочной перспективе именно доверие – главный инструмент родительского влияния, а не запрет» - говорит Юлия Проняева.

Опасные ситуации в интернете

(Как родителям действовать, если ребенку пишет взрослый человек с подозрительными намерениями? Нужно ли сразу обращаться в полицию, блокировать контакт или сначала обсудить ситуацию с ребенком? Какие признаки могут говорить о том, что подросток стал жертвой онлайн-груминга, шантажа или кибербуллинга?)

Самое важное - не паниковать и не обвинять подростка. Если родитель реагирует криком или угрозами, ребенок может закрыться и скрыть детали.

Признаки, что подросток может быть жертвой груминга:

резкая скрытность в телефоне;

постоянная переписка с неизвестным человеком;

просьбы о деньгах или подарках;

получение неожиданных подарков;

тревожность после общения;

защита «нового друга» при попытке родителей обсудить его.

Иногда подросток начинает говорить фразами взрослого, словно повторяя его установки.

Признаки шантажа (в том числе интимного):

резкая паника при уведомлениях;

просьбы срочно перевести деньги;

попытки занять деньги у родителей без объяснений;

удаление аккаунтов;

сильный страх, подавленность.

Шантаж часто связан с интимными фотографиями. Подростки боятся огласки и поэтому молчат.

Признаки кибербуллинга:

отказ идти в школу;

снижение успеваемости;

замкнутость;

бессонница;

психосоматика (головные боли, боли в животе);

удаление аккаунтов или, наоборот, навязчивая проверка телефона;

резкое падение самооценки.

Как правильно поддержать ребенка:

Сказать прямо: «Ты не виноват». Поблагодарить за доверие. Объяснить, что такие ситуации - ответственность взрослого агрессора. Действовать вместе, а не «вместо» ребенка.

Подросток должен чувствовать, что родитель - союзник, а не следователь.

Правильный алгоритм действий:

Сначала - разговор. Спокойно обсудить ситуацию: «Кто это человек?», «О чем он пишет?», «Как ты себя чувствуешь в этом общении?»

Задача - понять контекст и степень риска.

Сохранить переписку. Скриншоты - это важное доказательство. Нельзя сразу удалять чат. Прекратить контакт. Заблокировать пользователя на платформе. Сообщить администрации платформы. У большинства соцсетей есть функция жалобы. Обращение в полицию - если есть признаки угрозы.

Например, просьбы прислать интимные фото, шантаж, угрозы, попытки договориться о встрече.

В таких случаях затягивать нельзя. Лучше перестраховаться. Главное - донести подростку: «Ты не виноват. Ответственность всегда на взрослом».

Полный запрет может временно снизить доступ к рисковому контенту. Но в долгосрочной перспективе он не учит подростка справляться с цифровой средой.

Гораздо эффективнее сочетание мер:

разумные технические ограничения

открытый диалог в семье

обучение цифровой гигиене

постепенная передача ответственности подростку.

«Главная цель - не изолировать ребенка от интернета, а подготовить его к самостоятельной жизни в цифровом мире. Потому что контроль может защитить сегодня. Но только зрелость защитит завтра» - уверена психолог.

Баланс и ответственность

Сам по себе запрет работать не будет. Он может стать формальностью или спровоцировать скрытое использование. Чтобы мера была эффективной, необходим комплекс:

1. Образовательные программы: цифровая грамотность в школах, обучение распознаванию манипуляций, понимание алгоритмов и цифрового следа.

2. Психологическое просвещение родителей: как говорить с подростками о рисках, как не разрушать доверие, как распознавать признаки онлайн-угроз.

3. Доступная помощь: горячие линии, школьные психологи, понятный механизм обращения при кибербуллинге и груминге.

4. Альтернативные среды социализации. Подростку важно общение. Если ограничивается цифровая среда, нужно усиливать кружки, спорт, творческие пространства, офлайн-сообщества.

Однако родители – ключевое звено. Именно в семье формируются самооценка, навыки саморегуляции, способность говорить «нет», готовность обращаться за помощью. Ни один закон не заменит эмоциональную связь с родителем.

Если у подростка нет доверия в семье, он остается уязвимым даже при строгих ограничениях. Подросток не может нести полную ответственность, потому что его психика еще развивается. Но постепенно ответственность должна передаваться ему через обучение и опыт. Главная задача взрослых – не контролировать бесконечно, а научить.

«Если говорить честно, я не считаю полный запрет социальных сетей до 16 лет универсальным решением. Как психолог я понимаю, откуда появляется идея ограничений: подростковая психика действительно уязвима. Алгоритмы усиливают сравнение, провоцируют зависимость, продвигают раннюю сексуализацию, а кибербуллинг в интернете переживается особенно болезненно. Особенно это касается младших подростков 10–13 лет. В этом возрасте внешние рамки действительно могут снижать риски. Но важно понимать, что запрет – это внешняя мера. А устойчивость формируется внутри» - отмечает психолог.

При этом специалист подчеркивает, что сама по себе система ограничений не является панацеей.