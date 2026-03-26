Жители Актау жалуются на горячие батареи и платят за «подогрев атмосферы»

В последнюю неделю температура атмосферного воздуха пошла вверх и значительно преодолела 10-градусную отметку на термометре. Жители Актау жалуются на перегрев, однако власти завершать отопительный сезон не торопятся, передает Lada.kz .

В широко распахнутые окна вылетают деньги жителей, которые вынуждены оплачивать отопление квартир при температуре наружного воздуха, уже давно превысившей все нормативы для завершения отопительного сезона. Жильцы негодуют, но коммунальщики опираются на непредсказуемость погоды.

В акимате Актау сообщили, что рассматривать вопрос отключения тепла раньше 10 апреля не планируют.

«В соответствии с законом и правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Мангистауской области, при среднесуточной температуре наружного воздуха (примерно после 10 апреля) +8 °C и выше в течение трёх суток подряд либо при наличии благоприятного прогноза о резком повышении температуры наружного воздуха соответствующим распоряжением акима города объявляется об окончании отопительного сезона. Кроме того, при принятии решения о завершении отопительного сезона учитываются прогнозы метеорологических служб относительно погодных условий, в том числе возможное понижение температуры воздуха или вероятность похолодания в предстоящий период», — разъяснили в городской администрации.

Таким образом, решение, прерывать ли отопительный сезон раньше срока, примут не раньше 10 апреля, за пять дней до официального окончания отопительного сезона.

