Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
26.03.2026, 18:32

Жители Актау жалуются на горячие батареи и платят за «подогрев атмосферы»

Общество 0 1 536 Ольга Максимова

В последнюю неделю температура атмосферного воздуха пошла вверх и значительно преодолела 10-градусную отметку на термометре. Жители Актау жалуются на перегрев, однако власти завершать отопительный сезон не торопятся, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com

В широко распахнутые окна вылетают деньги жителей, которые вынуждены оплачивать отопление квартир при температуре наружного воздуха, уже давно превысившей все нормативы для завершения отопительного сезона. Жильцы негодуют, но коммунальщики опираются на непредсказуемость погоды.

В акимате Актау сообщили, что рассматривать вопрос отключения тепла раньше 10 апреля не планируют.

«В соответствии с законом и правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Мангистауской области, при среднесуточной температуре наружного воздуха (примерно после 10 апреля) +8 °C и выше в течение трёх суток подряд либо при наличии благоприятного прогноза о резком повышении температуры наружного воздуха соответствующим распоряжением акима города объявляется об окончании отопительного сезона. Кроме того, при принятии решения о завершении отопительного сезона учитываются прогнозы метеорологических служб относительно погодных условий, в том числе возможное понижение температуры воздуха или вероятность похолодания в предстоящий период», — разъяснили в городской администрации.

Таким образом, решение, прерывать ли отопительный сезон раньше срока, примут не раньше 10 апреля, за пять дней до официального окончания отопительного сезона.

Прогноз погоды на ближайщие дни можно посмотреть здесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь