Модель и блогер из Индии поделилась впечатлениями о природе Мангистау

Индийская модель и обладательница титула Miss Teen International 2019, блогер Ааюши Дхолакия посетила природные достопримечательности Мангистауской области и приняла участие в съемках видеоролика по продвижению туристического потенциала региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Блогер из Индии побывала в ряде живописных мест Мангистауской области, включая Каракиянскую впадину, ущелье Кызылкуп, известное как Тирамису, ущелье Бозжыра, а также территории нефтедобычи. Кроме того, она поднялась на гору Шеркала и посетила другие достопримечательности региона.

Ааюши Дхолакия поделилась впечатлениями о поездке в регион:

Мы путешествовали с джип-тур компанией. Они показали нам достопримечательности Мангистау и подробно о них рассказали. Я побывала на территории от самой низкой точки Казахстана – Каракиянской впадины – до горы Кызылкуп и ущелья Бозжыра. Наш гид поделился большим количеством информации и помогал нам. Джип-тур был организован на очень высоком уровне. Казахстан мне понравился. Благодарю всех за это.

Организацию экспедиции поддержала местная джип-тур компания.

Блогер была восхищена природой Мангистау и отметил её как очень необычную. Сказала, что чувствовала себя как в другом мире. Также наши гиды рассказали модели о других местах, таких как Айракты и Сенек. Гостья отметила, что море здесь похоже на отдельный мир и выразила намерение приехать сюда снова в будущем, - рассказал директор джип-тур компании Ерболат Мухашев.

Блогер Ааюши Дхолакия также приняла участие в съёмках видеоролика, посвящённого продвижению туристического потенциала региона. Видеоматериалы, созданные в рамках проекта, планируется демонстрировать на рейсах авиакомпании Air Astana между Индией и Казахстаном. Инициаторы видеофильма преследуют цель – познакомить международную аудиторию с уникальными природными объектами региона.

Нужно отметить, что Мангистауская область укрепляет репутацию одного из наиболее привлекательных направлений для иностранных туристов. Уникальные природные ландшафты, сакральные места и самобытная культура региона становятся точками притяжения для гостей из разных стран. Так, путешественники из Нидерландов 19 марта посетили сельскую мечеть в селе Шетпе, где один из местных жителей пригласил их к себе домой на ауызашар.