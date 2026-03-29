Глава ДЧС проведет личный приём жителей Мангистауской области

Личный приём населения проведёт глава ДЧС Мангистауской области Мурат Муханов. Жители и гости региона смогут обратиться по вопросам пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны, а также по кадровым вопросам, передает Lada.kz .

Прием запланирован на 31 марта.

Мероприятие проводится по предварительной записи. Записаться можно по номеру телефона: +7 (7292) 70-17-06 или +7 (705) 784-82-40.

В ДЧС подчеркнули, что открытый диалог с населением способствует решению многих важных задач.

Если у вас есть вопросы по пожарной, промышленной безопасности, вопросы по гражданской обороне, также по кадровым вопросам, мы приглашаем вас на личный прием граждан, - говорится в сообщении ведомства.

Место встречи: акимат Мангистауской области в 14 микрорайоне.