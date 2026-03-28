Автомобиль унесло в море или превратился в ржавую груду металла: обязаны ли жители Мангистау платить налог?

Общество | Лиана Рязанцева

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили, обязаны ли жители региона платить налог на транспортное средство, если автомобиль не подлежит восстановлению, передает Lada.kz.

В ДГД региона разъяснили, придётся ли платить налог на транспорт, если владелец потерял автомобиль из-за стихийных или форс-мажорных обстоятельств.

Представьте ситуацию: резко поднялся уровень Каспия и ваш автомобиль унесло в море, или произошло другое стихийное бедствие. Машина восстановлению не подлежит, но знаете ли вы, что органы государственных доходов «не видят» этого, пока вы не подадите знак. Налог на транспорт исчисляется до тех пор, пока авто числится за вами в базе данных МВД. Даже если машина превратилась в ржавую груду металла, она считается объектом налогообложения, - объяснили в ведомстве.

В ведомстве рассказали об алгоритме действий для владельцев в подобных ситуациях.

Сразу вызывайте полицию или службу ЧС. Вам понадобится официальный документ, подтверждающий факт уничтожения или повреждения имущества. Не откладывайте снятие авто с учета «на потом». Налог прекращает начисляться только с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации. Убедитесь в приложении e-Salyq Azamat или на портале egov.kz, что статус машины изменился на «Снята с учета». Один лишний месяц в реестре – это налог, который придется заплатить в бюджет, - подчеркнули в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.  

Напомним, ранее в ведомстве рассказали, как жителям региона самостоятельно рассчитать сумму налога на транспорт. 

Уплата налога на транспортные средства физическими лицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года. 

