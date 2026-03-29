«Юрты для избранных»: акимат Актау о доступе в юрты на набережной на Наурыз

После жалоб жителей на закрытые юрты на набережной Актау в дни празднования Наурыз в городском акимате прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

Как сообщили в городской администрации, установленные на набережной юрты во время празднования Наурыза не имели отношения к акимату.

Юрты устанавливали различные компании и организации самостоятельно, каждая - по собственной инициативе, - пояснили в акимате.

Также чиновники подчеркнули, что не несут ответственности за порядок доступа в эти юрты.

Вопросы, связанные с тем, пускают ли туда посетителей или нет, находятся в ведении самих организаторов, - отметили в акимате.

То есть что там будет происходить, кто имеет возможность посетить юрту - эти нюансы доступности объекта на территории проведения общественного мероприятия не регулируются городскими властями.

Напомним,ранее местные жители выразили недовольство организацией празднования Наурыза на набережной. По их словам, попасть в юрты смогли не все – доступ якобы был ограничен.