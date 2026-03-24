18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
24.03.2026, 15:05

«Юрты только для своих?»: жители Актау пожаловались на ограничения при праздновании Наурыза

Общество 0 3 698 Сергей Кораблев

Местные жители выразили недовольство организацией недавнего празднования Наурыза на набережной. По их словам, попасть в юрты смогли не все – доступ якобы был ограничен, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В социальных сетях пользователи активно обсуждают празднование Наурыза на набережной. Основные претензии горожан связаны с тем, что юрты, установленные в честь праздника, оказались недоступны для части посетителей.

По словам местной жительницы Лейлы, ранее формат праздника был более открытым.

Раньше пускали. Когда отмечали на площади перед акиматом, угощали пловом, готовили прямо на улице. Все было доступно для людей, - рассказала она.

Еще одна жительница, Меруерт, заявила, что не смогла попасть в юрту, несмотря на ожидание.

Стояла с ребенком, замерзла, но внутрь так и не пустили. Все сделано будто для отчета – накрыли столы только для своих, - поделилась она.

В обсуждениях также появились комментарии от людей, которые, по их словам, в прошлые годы участвовали в установке юрт. Они утверждают, что им давали указания ограничивать доступ и пускать внутрь только определенный круг лиц.

Ситуацию также зафиксировали на видео – одна из жительниц опубликовала ролик, на котором видно, что вход в юрты ограничен.

Люди задаются вопросом, насколько доступными должны быть праздничные площадки для всех горожан.

Lada.kz ожидает комментарий от управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Как в целом прошел праздник, можно посмотреть в фоторепортаже редакции по ссылке здесь.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Позорники!
24.03.2026, 12:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь