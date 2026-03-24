«Юрты только для своих?»: жители Актау пожаловались на ограничения при праздновании Наурыза

Местные жители выразили недовольство организацией недавнего празднования Наурыза на набережной. По их словам, попасть в юрты смогли не все – доступ якобы был ограничен, сообщает Lada.kz .

В социальных сетях пользователи активно обсуждают празднование Наурыза на набережной. Основные претензии горожан связаны с тем, что юрты, установленные в честь праздника, оказались недоступны для части посетителей.

По словам местной жительницы Лейлы, ранее формат праздника был более открытым.

Раньше пускали. Когда отмечали на площади перед акиматом, угощали пловом, готовили прямо на улице. Все было доступно для людей, - рассказала она.

Еще одна жительница, Меруерт, заявила, что не смогла попасть в юрту, несмотря на ожидание.

Стояла с ребенком, замерзла, но внутрь так и не пустили. Все сделано будто для отчета – накрыли столы только для своих, - поделилась она.

В обсуждениях также появились комментарии от людей, которые, по их словам, в прошлые годы участвовали в установке юрт. Они утверждают, что им давали указания ограничивать доступ и пускать внутрь только определенный круг лиц.

Ситуацию также зафиксировали на видео – одна из жительниц опубликовала ролик, на котором видно, что вход в юрты ограничен.

Люди задаются вопросом, насколько доступными должны быть праздничные площадки для всех горожан.

Lada.kz ожидает комментарий от управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

