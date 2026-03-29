Детский вандализм в Актау: новые инсталляции под угрозой разрушения

Дети начали забираться на недавно установленные уличные конструкции, превращая их в «аттракцион» и рискуя не только повредить объекты, но и получить травмы, сообщает Lada.kz .

По словам горожан, на пересечении 12, 13, 16 и 17 микрорайонов недавно установили инсталляции для отдыха жителей. Группа детей забралась на конструкции и начала фотографироваться.

Жители отмечают, что это происходит уже не в первый раз - подростки регулярно используют элементы благоустройства как своеобразные аттракционы, залезая на них ради фото и развлечения.

Автор видео сделал замечание, однако, как он утверждает, большинство разбежались, а один из них отреагировал агрессивно - показал неприличный жест и вступил в словесную перепалку.

Потом спрашиваем: куда смотрит акимат? «Но ведь ломают свои же, не приезжие», — говорит автор видео.

Местные жители также опасаются возможных последствий. Если конструкция не выдержит нагрузки и упадёт, это может привести к травмам, после чего ответственность вновь начнут перекладывать на городские службы.

Проблема заключается не только в контроле со стороны властей, но и в уровне воспитания и культуры поведения среди подростков, — отмечают горожане.

Напомним, на детской площадке в 17 микрорайоне около двух десятков детей одновременно забрались на качели-балансир, не рассчитанные на такой вес.