Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.03.2026, 15:30

Актау снова зажигает: возобновлены уличные дискотеки

Общество | Сергей Кораблев

Теперь каждую субботу жители смогут собираться в 4 А микрорайоне на смотровой площадке, чтобы провести вечер под музыку и в компании единомышленников, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Традиция уличных дискотек в нашем городе появилась несколько лет назад. Первые танцы прошли ещё позапрошлой осенью в парке «Акбота», а затем мероприятия повторялись и в прошлом году.

По словам участников, значительную роль в развитии этой инициативы сыграла организатор Ирина Бисенгалиева, которую жители вспоминают с теплотой.

«Спасибо ей, что она дала толчок и мотивацию. Это так классно — пойти на дискотеку на свежем воздухе, а не сидеть дома перед телевизором. Особенно это важно для людей в возрасте, но и молодёжь тоже приходит - все танцуют, улыбаются, знакомятся», - делятся жители.

По их словам, подобные мероприятия создают живое общение и даже помогают людям находить друг друга.

«Когда Ирина организовала первые танцы, там познакомились мужчина и женщина - они уже несколько лет вместе. Это же здорово», - рассказывают участники.

Жители отмечают, что в городе не так много доступных мест для отдыха, особенно для старшего поколения.

«В кафе постоянно не находишься - это дорого. А на обычные дискотеки ходить неловко — там в основном молодёжь. А нам тоже хочется танцевать, двигаться, радоваться, а не только сидеть дома», - говорят горожане.

Напомним, в 2024 году Актау впервые за последние полвека возродили танцевальную площадку под открытым небом.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь