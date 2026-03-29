Актау снова зажигает: возобновлены уличные дискотеки

Теперь каждую субботу жители смогут собираться в 4 А микрорайоне на смотровой площадке, чтобы провести вечер под музыку и в компании единомышленников, сообщает Lada.kz.
Традиция уличных дискотек в нашем городе появилась несколько лет назад. Первые танцы прошли ещё позапрошлой осенью в парке «Акбота», а затем мероприятия повторялись и в прошлом году.
По словам участников, значительную роль в развитии этой инициативы сыграла организатор Ирина Бисенгалиева, которую жители вспоминают с теплотой.
«Спасибо ей, что она дала толчок и мотивацию. Это так классно — пойти на дискотеку на свежем воздухе, а не сидеть дома перед телевизором. Особенно это важно для людей в возрасте, но и молодёжь тоже приходит - все танцуют, улыбаются, знакомятся», - делятся жители.
По их словам, подобные мероприятия создают живое общение и даже помогают людям находить друг друга.
«Когда Ирина организовала первые танцы, там познакомились мужчина и женщина - они уже несколько лет вместе. Это же здорово», - рассказывают участники.
Жители отмечают, что в городе не так много доступных мест для отдыха, особенно для старшего поколения.
«В кафе постоянно не находишься - это дорого. А на обычные дискотеки ходить неловко — там в основном молодёжь. А нам тоже хочется танцевать, двигаться, радоваться, а не только сидеть дома», - говорят горожане.
Напомним, в 2024 году Актау впервые за последние полвека возродили танцевальную площадку под открытым небом.
