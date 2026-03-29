29.03.2026, 17:11

Одно лечат, другое калечат: после внутривенных инъекций у жительницы Актау не работает рука

Общество Сергей Кораблев

После лечения в областной больнице у местной жительницы возникли серьёзные проблемы с рукой. Кто виноват в данной ситуации - разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото предоставила Молдир Кенгесова
По словам дочери, её мать 13 марта около 12:00 была доставлена бригадой скорой помощи в приёмный покой областной больницы и помещена в «красную зону» с диагнозом ишемия сердца.

Женщина утверждает, что ей установили катетер и начали вводить лекарственные препараты. Позже, при повторном введении медикаментов, растворы попали не в вену, а в мышцу, однако это вовремя не заметили.

«Только в реанимации, когда брали кровь на анализ, это обнаружили. После этого три часа прикладывали лёд и сказали обрабатывать спиртом. Но даже спирта в больнице не оказалось», - рассказала пациентка.

По её словам, несмотря на первоначальный диагноз, после выписки 19 марта основная проблема связана уже не с сердцем, а с рукой.

Рука сильно болит, пульсирует и практически не работает. Врачи и медсестры не уделили этому должного внимания, - отметила она.

Пациентка также сообщила, что направляла жалобу через сервис e-Otinish.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице прокомментировали ситуацию.

На догоспитальном этапе бригадой скорой помощи пациентке был установлен периферический венозный катетер в области левого локтевого сгиба, через который вводились лекарственные препараты. В стационаре, из-за несостоятельности венозного доступа, катетер был удалён, после чего введение препаратов в данную область не проводилось, - сообщили медики.

Коронароангиография была выполнена через правую радиальную артерию.

Наличие гематомы на левой верхней конечности связано с ранее установленным венозным доступом. У пациентки развилась постинъекционная гематома, что относится к известным рискам при внутривенных манипуляциях и не всегда свидетельствует о нарушении техники, - пояснили в больнице.

В медучреждении добавили, что пациентке была оказана необходимая медицинская помощь в полном объёме: проведено лечение и обеспечено динамическое наблюдение. Также ей и ее родственникам разъяснили возможные осложнения и дальнейшую тактику лечения.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь