Одно лечат, другое калечат: после внутривенных инъекций у жительницы Актау не работает рука

После лечения в областной больнице у местной жительницы возникли серьёзные проблемы с рукой. Кто виноват в данной ситуации - разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото предоставила Молдир Кенгесова

По словам дочери, её мать 13 марта около 12:00 была доставлена бригадой скорой помощи в приёмный покой областной больницы и помещена в «красную зону» с диагнозом ишемия сердца.

Женщина утверждает, что ей установили катетер и начали вводить лекарственные препараты. Позже, при повторном введении медикаментов, растворы попали не в вену, а в мышцу, однако это вовремя не заметили.

«Только в реанимации, когда брали кровь на анализ, это обнаружили. После этого три часа прикладывали лёд и сказали обрабатывать спиртом. Но даже спирта в больнице не оказалось», - рассказала пациентка.

По её словам, несмотря на первоначальный диагноз, после выписки 19 марта основная проблема связана уже не с сердцем, а с рукой.

Рука сильно болит, пульсирует и практически не работает. Врачи и медсестры не уделили этому должного внимания, - отметила она.

Пациентка также сообщила, что направляла жалобу через сервис e-Otinish.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице прокомментировали ситуацию.

На догоспитальном этапе бригадой скорой помощи пациентке был установлен периферический венозный катетер в области левого локтевого сгиба, через который вводились лекарственные препараты. В стационаре, из-за несостоятельности венозного доступа, катетер был удалён, после чего введение препаратов в данную область не проводилось, - сообщили медики.

Коронароангиография была выполнена через правую радиальную артерию.

Наличие гематомы на левой верхней конечности связано с ранее установленным венозным доступом. У пациентки развилась постинъекционная гематома, что относится к известным рискам при внутривенных манипуляциях и не всегда свидетельствует о нарушении техники, - пояснили в больнице.

В медучреждении добавили, что пациентке была оказана необходимая медицинская помощь в полном объёме: проведено лечение и обеспечено динамическое наблюдение. Также ей и ее родственникам разъяснили возможные осложнения и дальнейшую тактику лечения.