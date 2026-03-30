«Хождение по мукам»: как жительница Актау пыталась верифицировать телефон

Общество 0 2 374 Ольга Максимова

Жительница Актау, пенсионерка Сюзанна Пилоян, уже два месяца безуспешно пытается пройти процедуру верификации мобильного телефона, который ей подарил сын во время поездки в Китай. По её словам, попытки узаконить устройство обернулись настоящим кошмаром и вымотанными нервами, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото сгенерировано при помощи ИИ

Сюзанна Пилоян в начале года посетила Китай — там она проведала сына, который и подарил ей телефон. Однако радость от обладания новым устройством сменилась досадой и гневом — пенсионерка так и не смогла верифицировать телефон.

Женщина дважды — сама и с помощью молодых людей, работающих в отделах сотовой связи — старательно подавала заявку на верификацию: предоставила личные данные, справку о пересечении границы, фотографировалась разными способами, однако каждый раз заявку отклоняли. Обращения за разъяснениями также не принесли результата: компания, осуществляющая верификацию, предлагает лишь платную линию, на которой «висит» робот, отвечающий стандартными скриптами и не решающий проблемы.

Требование законодательства вызывало возмущение простой пенсионерки. По словам Сюзанны Пилоян, необходимость верификации ввели, а условий и возможностей для её прохождения — нет.

«Почему я должна бегать по городу в поисках возможности верифицировать телефон? Эту функцию передали частникам, какой-то конторе, которая собирает деньги, но не предоставляет сервиса. С меня на платной линии сняли 1 500 тенге за разговор с роботом, который своими стандартными ответами ничем не помог. Теперь меня терроризируют угрозами, что отключат телефон. Вставить симку в старый телефон я тоже не могу, потому что тогда придётся и старый верифицировать. Мы, пенсионеры, а не айтишники, откуда нам разобраться во всех нюансах и тонкостях? Если есть такое требование, пусть открывают специальные точки по городу, где специалист будет помогать людям проходить верификацию», - говорит пенсионерка.

Однако свято место пусто не бывает, и при отсутствии возможности пройти процедуру самостоятельно рынок активно осваивают посредники, предлагающие «решить вопрос» за суммы от 20 до 50 тысяч тенге.

«Созданы условия, в которых страдают обычные люди. С нас сдирают деньги на пустом месте — берут 1 МРП за верификацию, и деньги идут в частную контору. Но даже так верифицировать не получается. «Умельцы» предлагают свои услуги за 50 тысяч тенге без гарантии результата - это треть стоимости самого телефона. Считаю, что созданы идеальные условия для обогащения третьих лиц. Я уже трижды пожалела, что ввезла телефон, сын тоже — он даже не знал, что у нас такой маразм. Мои заявки отклоняют, хотя я всё сделала, как требовали, вымотали все нервы, и в любой момент я рискую остаться без связи», - говорит Сюзанна Пилоян, отмечая, что такие требования лишь увеличивают нагрузку на пользователей, особенно пожилого возраста.

Жительница Актау также выразила обеспокоенность вопросом сохранности персональных данных, которые требуется предоставлять в ходе процедуры. По её мнению, отсутствие обратной связи со стороны ответственной компании только усиливает недоверие граждан.

История Сюзанны Пилоян - пример того, с какими трудностями сталкиваются граждане при попытке выполнить обязательные требования законодательства. Вопрос доступности и прозрачности процедуры верификации мобильных устройств остаётся актуальной темой для многих жителей страны - сеть полна жалоб пользователей, которые так и не смогли верифицировать своё электронное устройство связи.

Для справки

В 2025 году в Казахстане внедрили механизм верификации ввезенных из-за рубежа телефонов. Теперь пользователи обязаны подтверждать законность ввоза устройства, если оно приобретено за границей. Это связано с борьбой с контрабандой и защитой официального рынка электроники.

Процедура верификации проводится через специальные онлайн-сервисы, где необходимо указать данные устройства, ИИН владельца и другую информацию. При этом система делит телефоны на «белый», «серый» и «чёрный» списки в зависимости от их статуса.

Поставщиком Информационной системы верификации абонентских устройств сотовой связи стала ТОО «ATS Mediafon KZ». Стоимость верификации составляет 1 МРП.

Редакция Lada.kz просит считать данный текст запросом к компании ТОО «ATS Mediafon KZ»:

  • Почему взимают деньги за звонок в call-центр?
  • Почему нет «живого оператора», который мог бы ответить на вопросы граждан?
  • По какой причине отклоняют пакет документов?
  • Почему нет точек оффлайн, куда могли бы обращаться граждане, которые не «дружат» с электронными сервисами?
  • Как компания может объяснить наличие толпы «помогаек» по верификации, которые оказывают услуги за 50 тысяч тенге? Является ли это, по мнению компании, свидетельством о том, что система по верификации – «деревянная» и абсолютно не лояльная к пользователям?
