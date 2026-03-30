В Актау 3-летний мальчик стал «морпехом»

В Актау 3-летний мальчик принял военную присягу и стал самым юным «морпехом», сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в Актауском гарнизоне

Как сообщили в Актауском гарнизоне, необычная церемония прошла 29 марта в бригаде морской пехоты на строевом плацу воинской части при участии представителей Актауского гарнизона.

3-летний Бек Алиулы символически был принят в ряды морской пехоты.

Во время церемонии он произнес слова присяги и уверенно заявил, что будет служить стране.

Несмотря на юный возраст, мальчик уже активно занимается спортом - посещает секции дзюдо и бокса.

Интерес к военной службе у него появился с раннего детства: его привлекают форма и техника силовых структур.

Родители поддерживают увлечение сына, отмечая его стремление к обучению и дисциплине.

Юному «морпеху» вручили благодарственные письма, форму, отметив его первый символический шаг и интерес к службе.

