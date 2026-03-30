В Актау 3-летний мальчик стал «морпехом»

В Актау 3-летний мальчик принял военную присягу и стал самым юным «морпехом», сообщает Lada.kz.
Как сообщили в Актауском гарнизоне, необычная церемония прошла 29 марта в бригаде морской пехоты на строевом плацу воинской части при участии представителей Актауского гарнизона.
3-летний Бек Алиулы символически был принят в ряды морской пехоты.
Во время церемонии он произнес слова присяги и уверенно заявил, что будет служить стране.
Несмотря на юный возраст, мальчик уже активно занимается спортом - посещает секции дзюдо и бокса.
Интерес к военной службе у него появился с раннего детства: его привлекают форма и техника силовых структур.
Родители поддерживают увлечение сына, отмечая его стремление к обучению и дисциплине.
Юному «морпеху» вручили благодарственные письма, форму, отметив его первый символический шаг и интерес к службе.
Напомним, ранее сообщалось, что в этой части служит самый высокий солдат.
