Какие национальности проживают в Актау

Бюро национальной статистики опубликовало численность населения Казахстана по отдельным этносам на начало этого года. В Актау насчитали более 50 этносов, передаёт Lada.kz .

В Актау проживает многонациональное население – всего 306 650 человек, основу которого составляют казахи – 250 500 человек. Значительную долю также занимают русские – 29 196 человек. Кроме того, в Актау представлены азербайджанцы – 5 955 человек, лезгины – 2 541 человек, татары – 2 086 человек, украинцы – 2 921 человек, каракалпаки – 1 948 человек, узбеки – 1 400 человек.

Численность ряда этнических групп менее значительна, но они также формируют культурное разнообразие Актау: армяне – 1 067 человек, корейцы – 880 человек, чеченцы – 815 человек, кыргызы – 499 человек, немцы – 456 человек, белорусы – 396 человек и туркмены – 165 человек.

Кроме того, в городе проживают 276 турков, по 168 молдаван и кумыков, 129 дунган и 104 чуваша, 20 итальянцев и 21 серб, и ещё порядка трёх тысяч человек отнесли себя к «другим национальностям».

Всего в Мангистауской области на начало 2026 года проживали 819 824 человека.