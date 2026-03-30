Мобильная связь в Актау может быть нестабильной в апреле - предупреждает Beeline

В апреле в Актау возможны сбои в работе мобильной связи и интернета у одной из популярных сотовых компаний, передаёт Lada.kz со ссылкой на finratings.kz .

Речь идет о Beeline Kazakhstan. Как сообщает пресс-служба компании, с 1 по 30 апреля в Актау возможны сбои в работе мобильной связи и интернета Beeline из-за плановой замены изношенного оборудования. Аналогичные работы планируются и в Атырау.

«С 1 апреля оператор начнёт замену технических узлов для повышения стабильности и качества связи в этих городах», - говорится в распространённом сообщении.

Оператор связывает необходимость работ с высокой интенсивностью эксплуатации текущей инфраструктуры.