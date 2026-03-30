30.03.2026, 16:33

Мобильная связь в Актау может быть нестабильной в апреле - предупреждает Beeline

Общество | Ольга Максимова

В апреле в Актау возможны сбои в работе мобильной связи и интернета у одной из популярных сотовых компаний, передаёт Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Иллюстративное фото автора
Иллюстративное фото автора

Речь идет о Beeline Kazakhstan. Как сообщает пресс-служба компании, с 1 по 30 апреля в Актау возможны сбои в работе мобильной связи и интернета Beeline из-за плановой замены изношенного оборудования. Аналогичные работы планируются и в Атырау.

«С 1 апреля оператор начнёт замену технических узлов для повышения стабильности и качества связи в этих городах», - говорится в распространённом сообщении.

Оператор связывает необходимость работ с высокой интенсивностью эксплуатации текущей инфраструктуры.

9
55
5
Комментарии

3 комментарий(ев)
Jack
Jack
Уже ушел 2 месяца назад. Цены задирают каждый месяц без альтернатив, еще и интернет с перебоями - прелесть просто.. Нет уж спасибо, без меня. Скоро от них все клиенты убегут наверное.
30.03.2026, 12:55
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В прошлом году цены за домашний интернет подняли, в этом году палки в колеса ставят. Скорее всего я от них уйду в ближайшее время.
30.03.2026, 11:51
Ареке
Ареке
Хорошо что я ушел оттуда в другую компанию))
30.03.2026, 11:50
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

