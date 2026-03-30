30.03.2026, 18:50

Новые тарифы на воду утвердили в Актау

Общество | Ольга Максимова

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК рассмотрели заявку ТОО «МАЭК» на изменение тарифов на все виды воды и теплоэнергии. Тарифы вводятся в действие с 1 апреля, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Grusho Anna/Shutterstock
Иллюстративное фото: Grusho Anna/Shutterstock

О пересмотре тарифов на регулируемые услуги по подаче всех видов воды по магистральным трубопроводам (питьевой, технической, горячей) сообщили в ТОО «МАЭК».

Тарифы повысили для некоторых категорий населения.

Так, тариф МАЭКа на питьевую воду для юрлиц повысился на 6,2% (с 674,62 до 717,02 тенге), бюджетных организаций – на 5,4% (с 719,63 до 758,69 тенге).

Техническая вода для юридических лиц стала дороже на 5,5% (с230,07 до 242,92 тенге), бюджетных организаций – на 5,4% (с 244,68 до 257,93 тенге). Значительнее всего выросли на тарифы на горячую воду. Так, юрлица станут платить больше на 11,4% (с 476,34 до 530,71 тенге), бюджетные организации – на 12,84% (с 599,45 до 676,43 тенге). 

Для населения тариф на питьевую воду снизился на 9,3% (с 366,64 до 332,48 тенге). На техническую и горячую остался без изменений.

Детально ознакомиться с новыми тарифами можно с помощью таблицы:

Ранее тарифы на воду менялись в октябре. В январе изменений в тарифах не было, однако суммы на квитанциях все равно выросли из-за повышения НДС.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь