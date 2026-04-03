Туристический рейтинг Казахстана: Мангистау занял третье место

Мангистауская курортная зона вошла в тройку самых популярных туристических направлений Казахстана по итогам 2025 года, сообщает Lada.kz .

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, в 2025 году в курортных зонах Казахстана обслужили 4,8 млн посетителей. Это на 11,5% больше по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 4,3 млн человек.

При этом 17,3% туристов составили иностранные гости.

Мангистауская курортная зона заняла третье место по числу посетителей - здесь отдохнули 370,1 тыс. человек.

Лидером рейтинга стал Алматинский горный кластер с показателем 2,9 млн туристов. На втором месте расположилась Щучинско-Боровская курортная зона — 463,1 тыс. человек.

В пятёрку популярных направлений также вошли Балхашская туристская зона — 182,9 тыс. человек и Алакольская курортная зона области Жетісу — 149,1 тыс. человек.

Общий объём оказанных услуг в местах размещения курортных зон за январь–декабрь 2025 года составил 198,5 млрд тенге.

Всего в Казахстане зарегистрировано 1 856 объектов размещения в курортных зонах.

