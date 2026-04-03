Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
03.04.2026, 17:32

Среднедушевые доходы в Мангистау превысили средний показатель по Казахстану

Общество | Сергей Кораблев

По данным Бюро национальной статистики, в нашем регионе выросли среднедушевые доходы населения. Какой показатель зафиксирован по итогам 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Как сообщают в Бюро национальной статистики, в Казахстане продолжается рост доходов населения. Так, в IV квартале 2025 года среднедушевые номинальные денежные доходы составили 254 446 тенге в месяц, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Мангистауской области этот показатель оказался выше среднереспубликанского уровня. В IV квартале 2025 года доходы на душу населения составили 285 674 тенге против 267 718 тенге годом ранее.

Самые высокие доходы зафиксированы в крупнейших городах страны: в Алматы — 410 418 тенге, в Астане — 371 303 тенге на человека в месяц.

При этом наибольший рост доходов в региональном разрезе отмечен в Акмолинской области — 17,3%, а также в области Жетісу — 16,9% по сравнению с IV кварталом 2024 года.

Напомним, в прошлом году был составлен рейтинг казахстанских регионов по размерам оплаты труда. В топ-5 вошли те города и области, где средняя номинальная заработная плата превысила общестрановую (420,9 тысячи тенге). Лидером стала Мангистауская область.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь