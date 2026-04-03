Среднедушевые доходы в Мангистау превысили средний показатель по Казахстану

По данным Бюро национальной статистики, в нашем регионе выросли среднедушевые доходы населения. Какой показатель зафиксирован по итогам 2025 года, сообщает Lada.kz .

Как сообщают в Бюро национальной статистики, в Казахстане продолжается рост доходов населения. Так, в IV квартале 2025 года среднедушевые номинальные денежные доходы составили 254 446 тенге в месяц, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Мангистауской области этот показатель оказался выше среднереспубликанского уровня. В IV квартале 2025 года доходы на душу населения составили 285 674 тенге против 267 718 тенге годом ранее.

Самые высокие доходы зафиксированы в крупнейших городах страны: в Алматы — 410 418 тенге, в Астане — 371 303 тенге на человека в месяц.

При этом наибольший рост доходов в региональном разрезе отмечен в Акмолинской области — 17,3%, а также в области Жетісу — 16,9% по сравнению с IV кварталом 2024 года.

Напомним, в прошлом году был составлен рейтинг казахстанских регионов по размерам оплаты труда. В топ-5 вошли те города и области, где средняя номинальная заработная плата превысила общестрановую (420,9 тысячи тенге). Лидером стала Мангистауская область.