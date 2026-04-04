Китайский блогер с миллионной аудиторией получила орден за продвижение Мангистау

Китайский блогер-миллионник и амбассадор Kazakh Tourism Тао Минсю награждена орденом «Достық» II степени от имени Главы государства. Мангистауский регион стал одной из ключевых точек её путешествий и контента, который увидели миллионы зрителей. Государственную награду ей вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, передает Lada.kz .

Как утверждают в пресс-службе министерства культуры и информации РК., Тао Минсю внесла значительный вклад в продвижение туристического потенциала страны, включая уникальные природные ландшафты Мангистауской области.

После её поездок по региону в соцсетях активно распространялись видео с «космическими» пейзажами Бозжыры, Шеркалы и долины Торыш. Эти публикации вызвали интерес у зарубежной аудитории и усилили туристическую привлекательность региона.

Благодаря вашей работе миллионы людей смогли ближе узнать Казахстан, его богатое культурное наследие и живописную природу, - подчеркнула Аида Балаева во время церемонии награждения.

Тао Минсю, известная также как Тао Тао, впервые посетила Казахстан в сентябре 2024 года. С тех пор она неоднократно возвращалась в страну, в том числе в Мангистаускую область. Всего блогер опубликовала более 100 материалов с общим охватом свыше одного миллиарда просмотров.

Во время своей текущей поездки она вновь включила Актау в маршрут, продолжая знакомить аудиторию с природой и культурой региона.

Эксперты отмечают, что подобное внимание со стороны международных инфлюенсеров напрямую влияет на рост туристического потока. Так, Мангистауская область уже сегодня становится одной из самых узнаваемых точек на туристической карте Казахстана.

Напомним, недавно китайская модель и инфлюенсер Тао Минсю вновь посетила Мангистаускую область. Блогер с почти тремя миллионами подписчиков сняла серию видео на фоне природных достопримечательностей региона и стала гостьей праздника Амал на Отпан тау.