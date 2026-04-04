Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Китайский блогер с миллионной аудиторией получила орден за продвижение Мангистау

Общество 0 2 519 Наталья Вронская

Китайский блогер-миллионник и амбассадор Kazakh Tourism Тао Минсю награждена орденом «Достық» II степени от имени Главы государства. Мангистауский регион стал одной из ключевых точек её путешествий и контента, который увидели миллионы зрителей. Государственную награду ей вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы министерства культуры и информации РК

Как утверждают в пресс-службе министерства культуры и информации РК., Тао Минсю внесла значительный вклад в продвижение туристического потенциала страны, включая уникальные природные ландшафты Мангистауской области.

После её поездок по региону в соцсетях активно распространялись видео с «космическими» пейзажами Бозжыры, Шеркалы и долины Торыш. Эти публикации вызвали интерес у зарубежной аудитории и усилили туристическую привлекательность региона.

Благодаря вашей работе миллионы людей смогли ближе узнать Казахстан, его богатое культурное наследие и живописную природу, - подчеркнула Аида Балаева во время церемонии награждения.

Тао Минсю, известная также как Тао Тао, впервые посетила Казахстан в сентябре 2024 года. С тех пор она неоднократно возвращалась в страну, в том числе в Мангистаускую область. Всего блогер опубликовала более 100 материалов с общим охватом свыше одного миллиарда просмотров.

Во время своей текущей поездки она вновь включила Актау в маршрут, продолжая знакомить аудиторию с природой и культурой региона.

Эксперты отмечают, что подобное внимание со стороны международных инфлюенсеров напрямую влияет на рост туристического потока. Так, Мангистауская область уже сегодня становится одной из самых узнаваемых точек на туристической карте Казахстана.

Напомним, недавно китайская модель и инфлюенсер Тао Минсю вновь посетила Мангистаускую область. Блогер с почти тремя миллионами подписчиков сняла серию видео на фоне природных достопримечательностей региона и стала гостьей праздника Амал на Отпан тау.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь