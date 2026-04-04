Из Актау откроют новые субсидируемые авиарейсы по Казахстану

Жители Актау смогут воспользоваться новыми доступными авианаправлениями – авиакомпания SCAT объявила о запуске субсидируемых рейсов на летнюю навигацию 2026 года. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе перевозчика.

фото с сайта https://app.envato.com/

Отдельное внимание уделено маршрутам с вылетом из Актау. В частности, запланированы рейсы:

Актау – Кокшетау (по понедельникам и четвергам, до 28 мая);

Актау – Караганда (по вторникам и пятницам, до 29 мая);

Туркестан – Актау (по средам и субботам, до 30 мая).

Отмечается, что субсидируемые направления позволяют путешествовать между регионами страны по более доступным тарифам.

Для пассажиров предусмотрены стандартные условия перевозки: бесплатный багаж до 20 килограммов и ручная кладь до 5 килограммов. За превышение нормы багажа установлена доплата – 150 тенге за килограмм.

Подробное расписание и условия перелётов доступны на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, SCAT также запускает новый рейс из Актау в Ереван (Армения). Самолеты авиакомпании начнут осуществлять перевозку пассажиров с 18 апреля.