Пешком в дождь по трассе: полиция Мангистау помогла туристу из Венгрии

Гражданин Венгрии по имени Даниэл минувшей ночью в дождливую погоду двигался пешком по трассе Шетпе-Сайөтес в районе перевала Ман-Ата в направлении Актау. Сотрудники полиции региона оказали туристу необходимую помощь и обеспечили его безопасную доставку в город, передаёт Lada.kz .

Фото предоставила полиция Мангистау

В полиции рассказали, что в ночь с 5 на 6 апреля около 23:00 на 231/555 километре автодороги Шетпе-Сайөтес, в районе перевала Ман-Ата, был замечен мужчина, который в дождливую погоду передвигался пешком.

Сотрудники полиции остановились, чтобы выяснить, требуется ли мужчине помощь. В ходе беседы установили, что перед ними турист - гражданин Венгрии по имени Даниэл, который направлялся в Актау пешком. Капитаны полиции Ербол Жалгасов и Абиш Тайманов оказали ему необходимую помощь: остановили попутный автомобиль и обеспечили безопасную отправку иностранного гражданина. Такие действия демонстрируют профессионализм сотрудников патрульной полиции и их ответственность за безопасность граждан, - сообщили в ведомстве.

Рота патрульной полиции ДП Мангистауской области призывает жителей и гостей региона соблюдать осторожность на дорогах и напоминает, что в любой сложной ситуации сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь.

Напомним, это не первый случай, когда полицейские приходят на помощь туристам в Мангистау. Так, в 2025 году сотрудники полиции региона помогли путешественнику из Китая, у которого на трассе Шетпе – Сайөтес – Бейнеу сломался мотоцикл.