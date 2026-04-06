«SuperStar KZ»: в Актау проходит отборочный этап

В Актау сегодня, 6 апреля, проходит отборочный этап музыкального проекта SuperStar KZ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

Кастинг стартовал в 09:00 и продлится до 18:00. В нём принимают участие не только жители Актау, но и молодые исполнители из Атырау, которые приехали попробовать свои силы и заявить о себе.

Проект, впервые вышедший в эфир в 2003 году, возвращается в обновлённом формате. Национальный телеканал Qazaqstan планирует представить его с новыми идеями и подходами, ориентированными на современную аудиторию.

По словам креативного продюсера канала Алтынбека Рахметова, Актау стал вторым городом, где проходит кастинг. Ранее отбор состоялся в Шымкенте и показал высокую активность участников.

«Мы возлагаем большие надежды на Актау. Это регион с богатой культурой и талантливой молодёжью. Уверены, что именно здесь могут зажечься новые звёзды», — отметил он.

Отборочные этапы пройдут в девяти городах страны. В апреле кастинги также состоятся в Актобе, Семе́е, Павлодаре, Костанае, Астане, Кызылорде и Алматы.

В проекте могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Лучшие из них пройдут в следующий этап, а всего в телевизионный формат попадут 150 участников.

Съёмки обновлённого сезона стартуют летом и продлятся до конца года. Программа будет выходить в прямом эфире, а зрители смогут поддерживать участников голосованием.

В состав жюри войдут Ерболат Беделхан, Макпал Исабекова и Ляйла Султанкызы. Ведущими станут Балжан Бидаш и Галымжан Кеншилик.

Отмечается, что желающие, не успевшие пройти офлайн-отбор, могут подать заявку онлайн через Telegram-канал проекта.

