Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
06.04.2026, 14:37

«SuperStar KZ»: в Актау проходит отборочный этап

Общество 0 2 426 Наталья Вронская

В Актау сегодня, 6 апреля, проходит отборочный этап музыкального проекта SuperStar KZ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Кастинг стартовал в 09:00 и продлится до 18:00. В нём принимают участие не только жители Актау, но и молодые исполнители из Атырау, которые приехали попробовать свои силы и заявить о себе.

Проект, впервые вышедший в эфир в 2003 году, возвращается в обновлённом формате. Национальный телеканал Qazaqstan планирует представить его с новыми идеями и подходами, ориентированными на современную аудиторию.

По словам креативного продюсера канала Алтынбека Рахметова, Актау стал вторым городом, где проходит кастинг. Ранее отбор состоялся в Шымкенте и показал высокую активность участников.

«Мы возлагаем большие надежды на Актау. Это регион с богатой культурой и талантливой молодёжью. Уверены, что именно здесь могут зажечься новые звёзды», — отметил он.

Отборочные этапы пройдут в девяти городах страны. В апреле кастинги также состоятся в Актобе, Семе́е, Павлодаре, Костанае, Астане, Кызылорде и Алматы.

В проекте могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Лучшие из них пройдут в следующий этап, а всего в телевизионный формат попадут 150 участников.

Съёмки обновлённого сезона стартуют летом и продлятся до конца года. Программа будет выходить в прямом эфире, а зрители смогут поддерживать участников голосованием.

В состав жюри войдут Ерболат Беделхан, Макпал Исабекова и Ляйла Султанкызы. Ведущими станут Балжан Бидаш и Галымжан Кеншилик.

Отмечается, что желающие, не успевшие пройти офлайн-отбор, могут подать заявку онлайн через Telegram-канал проекта.

Напомним, ранее редакция анонсировала отборочный этап музыкального мегапроекта «SuperStar KZ» в Актау.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь