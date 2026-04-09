Агрессивное навязывание услуг продолжается в Актау: бесплатная консультация обернулась покупкой на миллион

Жительница Актау столкнулась с серьезной финансовой проблемой после посещения частной клиники, куда ее пригласили на якобы бесплатную процедуру по снижению веса. На месте предложение быстро превратилось в навязчивую продажу дорогостоящего курса: под давлением сотрудников и психологическим воздействием женщину убедили оформить программу похудения стоимостью 950 тысяч тенге. Об очередном случае попытки обмана потребителя рассказали в департаменте по торговле и защите прав потребителя Мангистауской области, передает Lada.kz .

Изначально визит предполагал лишь ознакомительную процедуру и консультацию. Однако в клинике ей начали внушать наличие серьезных проблем с лишним весом и убеждать в необходимости срочного лечения, представляя свои услуги как единственно эффективное решение. Несмотря на первоначальное отсутствие намерения заключать договор, под постоянным давлением она согласилась.

Оформление документов прошло стремительно, как оплата услуг посредством кредита в банковском приложении. Помимо этого, клиентке выдали биологически активные добавки, после приема которых, по ее словам, ухудшилось самочувствие.

Из-за финансовых обязательств у женщины возник стресс, что привело к другим проблемам со здоровьем – повысилось артериальное давление и обострились заболевания щитовидной железы.

Попытки отказаться от услуг и расторгнуть договор не увенчались успехом – медицинский центр отказался идти навстречу. Кредит продолжал действовать, средства списывались, а обращения клиентки оставались без ответа.

В итоге женщина обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области. Проверка подтвердила факты нарушения, и благодаря вмешательству специалистов конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке – ей вернули всю сумму.

В ведомстве напомнили, что закон гарантирует гражданам свободу выбора товаров и услуг, а навязывание без согласия запрещено. В случае приобретения некачественного товара или услуги потребитель вправе требовать возврата денег, замены, снижения цены или устранения недостатков.