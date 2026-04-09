18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 10:06

С начала года опреснительный завод в Актау произвел свыше 2,5 млн кубов воды

Общество 0 2 544 Гульмира Садырова

В первом квартале текущего года на опреснительном заводе «Каспий» произведена одна пятая часть объема 2025 года. В прошлом году заводом было произведено более 12,72 млн кубометров питьевой воды. Об этом рассказал Серик Гусман, директор предприятия, передает Lada.kz.

Совещание на предприятии. Фото предоставил С.Гусман
Совещание на предприятии. Фото предоставил С.Гусман

Наибольшие объемы традиционно направляются на нужды областного центра и прилегающих районов.

Основными потребителями воды остаются жители Мунайлинского района – 5 482 932 кубометров за год. Следом идет Актау – 5 117 449 кубометров, Каракиянский район – 632 420 кубометров, Тупкараганский район – 493 538 кубометров. Завод сохраняет высокий темп работы и в текущем году за первый квартал уже произведен 2 533 381 кубометр, - отметил Серик Гусман, руководитель предприятия.

Напомним, в 2024 году сообщалось о том, что завод запустил новые установки, которые позволили увеличить объем подаваемой населению воды. В марте 2025 года мощность объекта увеличилась вдвое. 

6
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
