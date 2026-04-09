С начала года опреснительный завод в Актау произвел свыше 2,5 млн кубов воды

В первом квартале текущего года на опреснительном заводе «Каспий» произведена одна пятая часть объема 2025 года. В прошлом году заводом было произведено более 12,72 млн кубометров питьевой воды. Об этом рассказал Серик Гусман, директор предприятия, передает Lada.kz .

Наибольшие объемы традиционно направляются на нужды областного центра и прилегающих районов.

Основными потребителями воды остаются жители Мунайлинского района – 5 482 932 кубометров за год. Следом идет Актау – 5 117 449 кубометров, Каракиянский район – 632 420 кубометров, Тупкараганский район – 493 538 кубометров. Завод сохраняет высокий темп работы и в текущем году за первый квартал уже произведен 2 533 381 кубометр, - отметил Серик Гусман, руководитель предприятия.

Напомним, в 2024 году сообщалось о том, что завод запустил новые установки, которые позволили увеличить объем подаваемой населению воды. В марте 2025 года мощность объекта увеличилась вдвое.