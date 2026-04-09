18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 11:40

Восстановление подачи технической воды откладывается в Актау

Общество | Ольга Максимова

В областном центре ряд микрорайонов уже второй день без технической воды. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) сообщили, что ремонт продолжается, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Как рассказали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», 8 апреля был проведен ремонт для устранения порыва, и подача технической воды временно восстановлена.

Однако из-за нагрузки на систему были выявлены дополнительные порывы еще в трех локациях: в 24 микрорайоне (в районе управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области ), возле здания КНБ.

В настоящее время на всех указанных участках ведутся восстановительные работы. Специалисты задействованы для устранения всех повреждений. Ориентировочно работы продляется до 01:00 ночи, - сообщили в КЖСА.

Напомним, вечером 7 апреля из-за аварии на ЦУВС-3 была отключена подача технической воды на 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13 микрорайоны, верхние части 14 и 15 микрорайонов, частично 16 и 17 микрорайоны, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А микрорайоны, а также микрорайоны с 30 по 41, «Толкын-1, 2», «Шыгыс-2, 3».

0
27
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
Контора * тяп ляп* в действии...
09.04.2026, 06:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь