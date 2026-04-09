Восстановление подачи технической воды откладывается в Актау

В областном центре ряд микрорайонов уже второй день без технической воды. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) сообщили, что ремонт продолжается, передает Lada.kz .

Как рассказали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», 8 апреля был проведен ремонт для устранения порыва, и подача технической воды временно восстановлена.

Однако из-за нагрузки на систему были выявлены дополнительные порывы еще в трех локациях: в 24 микрорайоне (в районе управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области ), возле здания КНБ.

В настоящее время на всех указанных участках ведутся восстановительные работы. Специалисты задействованы для устранения всех повреждений. Ориентировочно работы продляется до 01:00 ночи, - сообщили в КЖСА.

Напомним, вечером 7 апреля из-за аварии на ЦУВС-3 была отключена подача технической воды на 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13 микрорайоны, верхние части 14 и 15 микрорайонов, частично 16 и 17 микрорайоны, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А микрорайоны, а также микрорайоны с 30 по 41, «Толкын-1, 2», «Шыгыс-2, 3».