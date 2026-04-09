В «КазАвтоЖоле»» объяснили отвратительное состояние трассы Жанаозен – Кендерли

В нацкомпании сообщили, что ремонт трассы, плохое состояние которой запечатлели мангистаусцы, был приостановлен для прохождения большегрузов со строительными материалами. Транспорт следует на площадку возведения аэропорта в Кендерли, передает Lada.kz .

Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»»

Средний ремонт участка км 65-179 трассы Жанаозен – Кендерли продолжится после завершения строительства аэропорта в районе базы отдыха, расположенного в селе, и капитального ремонта 179-229 км.

В АО «НК «КазАвтоЖол»» также прокомментировали просадки на автодороге «Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана:

«Участок «Жанаозен – Кендерли», 65-119 км, проведено комиссионное обследование, с участием подрядчика ТОО «Акжол Курылыс» и заказчиком, определен объем работ 1719 квадратных метров. В настоящее время безопасный проезд по участку обеспечен. Работы по ремонту начнутся в ближайшее время».

Напомним, ранее жители Мангистауской области в социальных сетях пожаловались на опасное состояние трассы Жанаозен – Кендерли.