09.04.2026, 19:13

Жители Мангистау не идут на посмертное донорство – в очереди на пересадку стоит более 200 человек

Ольга Максимова

В Мангистауской области в очереди на трансплантацию органов стоят более 200 пациентов. На текущий момент в регионе, как и по всей стране, остро стоит нехватка доноров, в том числе посмертных, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: управление здравоохранения Мангистауской области
Важную тему обсудили в Актау в ходе совещания с участием директора Республиканского центра координации трансплантологии и высокотехнологичных медицинских услуг Айдара Ситказинова. Он подчеркнул, насколько важно посмертное донорство.

В Мангистауской области более 200 пациентов находятся в очереди на трансплантацию органов. Из них 80-90% – это пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности. Для продления жизни они вынуждены проходить процедуру гемодиализа три-четыре раза в неделю. Проблема нехватки донорских органов останется острой в стране, она требует внимательного подхода, - отметил Айдар Ситказинов.

С ним согласился руководитель управления здравоохранения Бекболат Избасаров, отметив, что необходимо развивать посмертное донорство.

Если системно развивать данное направление, можно сократить очередь ожидания и спасти жизни многих людей. Ведь один донор способен спасти жизни семи человек. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу как среди населения, так и среди медицинских работников, - добавил он.

На сегодняшний день в Казахстане большинство трансплантаций органов осуществляется за счёт живых доноров – в большинстве случаев ими выступают родные реципиентов. В стране не сформирована культура согласия на посмертное донорство – такие случаи единичны.

Напомним, в декабре 2025 года в Актау был впервые зарегистрирован случай посмертного донорства. Сердце 45-летнего мужчины спасло жизнь другому человеку. Подробнее по ссылке.

