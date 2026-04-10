Въехал в Каспий на джипе: снятый в Мангистау ролик обернулся штрафом для блогера из Узбекистана

Узбекистанский блогер проехался на внедорожнике по Каспийскому морю и получил штраф, передает Lada.kz .

Видео поездки на Jeep блогер из Узбекистана Илхомжон Йолчиев продемонстрировал на своей странице в Instagram. Публикация набрала почти 30 тысяч просмотров.

При этом казахстанский паблик Buzyqmedia в соцсети Threads опубликовал кадры того, как Йолчиев полностью въехал на автомобиле в Каспийское море близ урочища Бозжыра.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что правонарушителя привлекли к ответственности по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов), оштрафовав 20 МРП (86 500 тенге).

Напомним, в 2025 году на одном из пляжей Актау водитель пикапа Toyota заехал в море, чтобы спустить на воду плавательное средство, однако автомобиль увяз в песке и застрял. Стражи порядка тогда сообщили, что на мужчину составили протокол по уже упомянутой статье.