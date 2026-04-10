Житель Актау нашёл в степи боеприпас

В районе учебного полигона «Оймаша» житель Актау, отправившись в степь за грибами, обнаружил предмет, предположительно являющийся боеприпасом. Редакции Lada.kz прокомментировали ситуацию в пресс-службе Актауского гарнизона.

Фото жителя Актау

Житель Актау Сергей, 9 апреля обнаружил в степи в районе учебного полигона «Оймаша» предмет, предположительно являющийся неразорвавшимся боеприпасом. О своей находке мужчина сразу сообщил военным.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Актауского гарнизона. Там сообщили, что на место незамедлительно была направлена инженерно-сапёрная группа Вооружённых сил РК.

Специалисты провели обследование территории и выполнили комплекс мероприятий по локализации и безопасному уничтожению обнаруженного предмета. Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет, - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

В Актауском гарнизоне обратили внимание жителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности.

При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать или предпринимать какие-либо самостоятельные действия. О находке следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или экстренные службы,- заключили в ведомстве.

