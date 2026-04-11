На открытие мотосезона-2026 приглашают жителей Актау

Актауские байкеры откроют мотосезон 1 мая. Жителей и гостей города ждут конкурсы, зажигательная музыка и призы, передаёт Lada.kz .

Открытие сезона состоится 1 мая у парка «Акбота» в 4А микрорайоне. В 12:00 запланирован сбор мотоциклистов.

В 14:30, по сложившейся традиции, байкеры совершат круговой проезд по городу с демонстрацией своей техники.

Напомним, в прошлом году на открытии мотосезона особенно выделились участницы женского байкерского сообщества, ставшие настоящим украшением праздника.