10.04.2026, 11:10

Часть свалки у озера Оймаша ликвидирована

Общество 0 998 Лиана Рязанцева

Примерно 500 метров берега озера Оймаша очищены от отходов, передаёт Lada.kz со ссылкой на акимат Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городского акимата, по инициативе частного предпринимателя проведена уборка территории около озера Оймашы.

На этом участке, по инициативе владельца производственного объекта, проводилась очистка примерно 500 метров территории от бытовых твёрдых отходов. Для выполнения работ предприниматель задействовал пять единиц специальной техники.

С целью предотвращения незаконных свалок и усиления борьбы с ними планируется установка видеонаблюдения на 8 точках города. Указанные устройства будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Призываем жителей города соблюдать чистоту, - сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жантилек Асхатов.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились встревоженные жители села Оймаша, чтобы привлечь внимание к серьёзной экологической проблеме вокруг озера Малая Оймаша. По их словам, ситуация значительно ухудшилась, акватория и прибрежная зона водоёма оказались завалены мусором. 

После обращений жителей села Оймаша ситуация с загрязнением озера Малая Оймаша взята на контроль Актауского городского акимата. 

