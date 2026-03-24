24.03.2026, 14:13

Жители Мангистау бьют тревогу: озеро Оймаша завалено мусором

Общество 0 1 216 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились встревоженные жители села Оймаша, чтобы привлечь внимание к серьёзной экологической проблеме вокруг озера Малая Оймаша. По их словам, ситуация значительно ухудшилась, акватория и прибрежная зона водоёма оказались завалены мусором.

Фото жителей
Фото жителей

Жители поселка обеспокоены состоянием озера Малая Оймаша.

Уже неоднократно обращались в государственные органы, но это не принесло результатов – состояние озера по-прежнему остаётся плачевным. Как у граждан может подняться рука на подобное отношение к природе? Озеро фактически превратили в свалку: и в воде, и на берегу повсюду мусор, - жалуются сельчане.

По словам жителей, они крайне обеспокоены судьбой пернатых, для которых озеро служит естественной средой обитания.

Водно-болотные угодья играют ключевую роль в поддержании экологического баланса, являясь важными местами для миграции и гнездования водоплавающих птиц. Озеро является домом для множества видов птиц, что подтверждают и видеоматериалы, на которых видно, как они плавают на водоёме, - говорят они.

Как отмечают сельчане, ранее озеро состояло из двух частей, однако владелец участка засыпал одну из них мусором и ведёт работы по её осушению под строительство склада.

Одна часть озера засыпана на 95%. Владелец этого участка является ТОО «Gatin Group». Информация о намерениях владельца получена из акимата Актау, - отметили сельчане.

Люди убедительно призывают акимат, департамент экологии и другие компетентные органы обратить внимание на данную экологическую проблему и принять необходимые меры.

Это настоящее экологическое преступление и на него никто не обращает должного внимания. По нашему обращению в прошлом году акимат вывез часть мусора и установил предупреждающие таблички лишь с одной стороны озера, тогда как на другой стороне они отсутствуют. Также установленная камера не функционирует и с противоположной стороны водоёма мусор по-прежнему не вывезен, - говорят жители.

Сельчане считают, что это место можно очистить, благоустроить, установить освещение и скамейки, превратив его в зону отдыха и развития экологического туризма. При этом они подчеркивают, что истинный патриотизм должен проявляться в конкретных делах, а не только в громких заявлениях в СМИ.

Напомним, жители неоднократно обращались с жалобами на несанкционированную свалку, образовавшуюся у озера. Ситуация отравляла жизнь владельцам соседних участков.

На проблему загрязнения водоема обратили внимание экологи Мангистауской области.

В итоге свалка была ликвидирована.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Засыпать и дело с концом. Нет озера, нет проблем, а есть место под склад
24.03.2026, 10:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

