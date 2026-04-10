Казахстанская Моника Беллуччи: подполковник полиции из Актау Саидова Лейла вышла на пенсию

Подполковник полиции Саидова Лейла завершила службу в органах внутренних дел и вышла на заслуженный отдых, передает Lada.kz .

Лейла Саидова службу начала 18 мая 2009 года с должности техника управления информационно-технической службы ДВД Мангистауской области.

С 2011 года и до выхода на пенсию проходила службу в подразделениях административной полиции, где занимала различные должности. Последняя должность — старший инспектор отдела организации и контроля Управления административной полиции ДП Мангистауской области.

Основную часть своей профессиональной деятельности посвятила службе в подразделениях административной полиции. За время службы проявила себя как высококвалифицированный и принципиальный сотрудник. Завершив службу, Саидова Лейла вступает в новый этап своей жизни - теперь всё своё время она с теплотой и любовью посвящает воспитанию сына, для которого она остаётся главным примером силы, чести и доброты, - отметили в ведомстве.

Напомним, подполковник полиции из Актау Лейла Саидова стала популярной в социальных сетях после видео с ее участием.

В начале августа в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, находясь в здании управления административной полиции Актау, потребовала у сотрудницы предъявить служебное удостоверение. Пользователи посчитали, что автор видео намеренно провоцирует полицейского на конфликт. Кроме того, они отметили красоту женщины в погонах, сравнив с голливудской актрисой Моникой Беллуччи.