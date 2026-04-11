Почему партнерские роды в Актау под запретом?

Жительницы региона задаются вопросом - разрешили ли в Мангистау партнерские роды. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

За разъяснением журналист обратился в областное управление здравоохранения, откуда его перенаправили в управление санитарно-эпидемиологического контроля.

В профильном ведомстве сообщили, что действующий приказ об ограничениях остается в силе.

«Разрешение еще не дали. Приказ об ограничении действует. Это связано с неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью в области», - отметили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

С начала года в Мангистауской области зафиксирован 131 лабораторно подтверждённый случай заболеваемости корью. С конца февраля отмечается спад регистрации болезни.

Напомним, временные ограничения на проведение партнерских родов были введены в декабре прошлого года.