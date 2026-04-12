Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
11.04.2026, 20:37

Вопрос безопасности детского отдыха в лагере - блогер из Актау опубликовал обращение

Общество 0 1 245 Сергей Кораблев

Актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев опубликовал обращение сотрудников АО «ОзенМунайГаз», в котором ставится вопрос о проверке условий организации детского отдыха в лагере «Айналайын», сообщает Lada.kz.

Кадр видео
В обращении говорится о возможных нарушениях при организации детского отдыха в лагере «Айналайын», который, по словам заявителей, осуществлял деятельность в Алматы и Астане.

Как следует из опубликованного документа, сотрудники АО «ОзенМунайГаз» просят провести проверку условий проживания детей, санитарного состояния помещений, организации безопасности, а также соблюдения требований, предъявляемых к детским оздоровительным организациям.

Отдельно в обращении поднимаются вопросы, связанные с проверкой санитарно-эпидемиологических заключений, выданных лагерю за последние годы, а также соответствия фактических условий тем данным, которые указаны в официальных документах.

Кроме того, заявители просят дать правовую оценку законности заключения и исполнения договоров на организацию детского отдыха, а также действиям должностных лиц, ответственных за контроль.

К письму приложены материалы, которые свидетельствуют о проблемах с условиями проживания, состоянием мебели и оборудования, а также размещением детей.

Публикуя обращение, Азамат Сарсенбаев отметил, что не утверждает факт совершения какого-либо правонарушения, однако считает, что изложенные обстоятельства требуют официальной правовой оценки со стороны компетентных органов.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования к детским оздоровительным и образовательным организациям.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь