Вопрос безопасности детского отдыха в лагере - блогер из Актау опубликовал обращение

Актауский блогер и общественник Азамат Сарсенбаев опубликовал обращение сотрудников АО «ОзенМунайГаз», в котором ставится вопрос о проверке условий организации детского отдыха в лагере «Айналайын», сообщает Lada.kz .

В обращении говорится о возможных нарушениях при организации детского отдыха в лагере «Айналайын», который, по словам заявителей, осуществлял деятельность в Алматы и Астане.

Как следует из опубликованного документа, сотрудники АО «ОзенМунайГаз» просят провести проверку условий проживания детей, санитарного состояния помещений, организации безопасности, а также соблюдения требований, предъявляемых к детским оздоровительным организациям.

Отдельно в обращении поднимаются вопросы, связанные с проверкой санитарно-эпидемиологических заключений, выданных лагерю за последние годы, а также соответствия фактических условий тем данным, которые указаны в официальных документах.

Кроме того, заявители просят дать правовую оценку законности заключения и исполнения договоров на организацию детского отдыха, а также действиям должностных лиц, ответственных за контроль.

К письму приложены материалы, которые свидетельствуют о проблемах с условиями проживания, состоянием мебели и оборудования, а также размещением детей.

Публикуя обращение, Азамат Сарсенбаев отметил, что не утверждает факт совершения какого-либо правонарушения, однако считает, что изложенные обстоятельства требуют официальной правовой оценки со стороны компетентных органов.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования к детским оздоровительным и образовательным организациям.