Сезон сапбордов открыт: спасатели Мангистау предупреждают о правилах безопасности

С наступлением тёплой погоды в Мангистауской области стартует сезон отдыха на воде. Жители региона начали выходить в море на сапбордах. В этой связи спасатели ДЧС области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Спасатели региона обращаются к гражданам с важным напоминанием – соблюдение правил безопасности при плавании на сапбордах – залог сохранения жизни и здоровья.

По словам экспертов, наиболее распространённые нарушения среди отдыхающих на сапбордах – это отказ от использования спасательного жилета, выход в море при штормовой погоде, удаление на большое расстояние от берега, а также отсутствие элементарных навыков плавания.

Спасатели подчеркивают, что даже при спокойной погоде море может быть непредсказуемым, поэтому необходимо строго придерживаться элементарных правил:

не купайтесь и не выходите на воду в несанкционированных местах;

не ныряйте и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

обязательно используйте защитное снаряжение при катании на плавательных средствах;

избегайте выхода в море при сильном ветре и неблагоприятных погодных условиях.

В экстренных ситуациях следует незамедлительно обращаться по телефонам 101 или 112.

Спасатели призывают жителей и туристов ответственно относиться к собственной безопасности и не игнорировать установленные правила.

Напомним, что в 2025 году в Актау участились случаи, когда людей на сапбордах уносило в открытое море. Так, днем 5 июля при проведении агитационных работ сотрудниками ДЧС Мангистауской области была спасена женщина. Отдыхающая 1984 года рождения каталась на сапборде, и порывами ветра ее унесло далеко от берега. Специалисты оперативно среагировали и доставили женщину на берег.

Еще один случай произошел 4 июня в районе порта Актау: подростка также унесло в море на сапборде. Мальчик пытался самостоятельно вернуться на берег в течение четырех часов.

Днем 9 июня в 9А микрорайоне произошел трагический случай, в ходе которого двое подростков стали тонуть, один из них впоследствии скончался.

Еще один инцидент случился 13 августа: ветер унес в море троих человек, катавшихся на сапбордах.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ранее разъяснили, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах.