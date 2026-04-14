18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 13:32

Житель Актау будет отбывать срок за распространение интимных фото своей бывшей

Общество 0 2 369 Ольга Максимова

В Актау суд отправил за решётку жителя Актау, который за отказ продолжить отношения избил и распространил интимные материалы о бывшей возлюбленной, передаёт Lada.kz.

Преследование. Иллюстративное фото: pixtastock.com
Преследование. Иллюстративное фото: pixtastock.com

За нарушение личной неприкосновенности и частной жизни 23-летнего мужчину заключили на 3 года в тюрьму. Актауский городской суд в феврале этого года признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни без согласия потерпевшей, а также в нанесении побоев. Как установил суд, парень не смирился с желанием девушки прекратить с ним отношения и стал мстить. Так, он разместил в социальной сети с фейкового аккаунта материалы интимного характера о бывшей, а также донимал её разборками - в ходе одной из них он несколько раз ударил её мобильным телефоном.

Отвергнутого «ухажёра» обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите (ч. 5 ст. 147 УК РК) и нанесении побоев (ч. 1 ст. 109-1 УК РК).

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также с него взысканы компенсации, включая 1 млн тенге морального вреда в пользу потерпевшей.

Защитник осуждённого обжаловал приговор, настаивая на его отмене и указывая на нарушения в ходе следствия. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что вина полностью доказана совокупностью доказательств, включая показания свидетелей и результаты экспертиз.

В итоге приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Напомним, суд приговорил двух мужчин к реальным срокам за похищение девушки с целью принуждения к браку. 

 

 

29
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь