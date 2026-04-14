Житель Актау будет отбывать срок за распространение интимных фото своей бывшей

В Актау суд отправил за решётку жителя Актау, который за отказ продолжить отношения избил и распространил интимные материалы о бывшей возлюбленной, передаёт Lada.kz .

Преследование. Иллюстративное фото: pixtastock.com

За нарушение личной неприкосновенности и частной жизни 23-летнего мужчину заключили на 3 года в тюрьму. Актауский городской суд в феврале этого года признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни без согласия потерпевшей, а также в нанесении побоев. Как установил суд, парень не смирился с желанием девушки прекратить с ним отношения и стал мстить. Так, он разместил в социальной сети с фейкового аккаунта материалы интимного характера о бывшей, а также донимал её разборками - в ходе одной из них он несколько раз ударил её мобильным телефоном.

Отвергнутого «ухажёра» обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите (ч. 5 ст. 147 УК РК) и нанесении побоев (ч. 1 ст. 109-1 УК РК).

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также с него взысканы компенсации, включая 1 млн тенге морального вреда в пользу потерпевшей.

Защитник осуждённого обжаловал приговор, настаивая на его отмене и указывая на нарушения в ходе следствия. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что вина полностью доказана совокупностью доказательств, включая показания свидетелей и результаты экспертиз.

В итоге приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

