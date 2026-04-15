15.04.2026, 10:39

Учителя одной из школ Жанаозена жалуются на нового директора

Общество 0 1 441 Лиана Рязанцева

Учителя одной из школ Жанаозена жалуются на систематическое унижение со стороны нового директора. По словам педагогов, работать в таких условиях стало невозможно, руководство позволяет себе оскорбления в адрес сотрудников, сообщает  lada.kz со ссылкой на  телеканал КТК.

 

Кадр видео
Кадр видео

В Жанаозене разгорелся скандал в школе № 17. Против директора выступили около ста учителей. Педагоги заявили, что устали терпеть безосновательные увольнения, крики и оскорбления. За семь месяцев работы директора у коллектива накопилось множество претензий.

«Директор школы без предупреждения вошла на мой урок, нарушила учебный процесс, повышала голос и мешала проведению занятия. Она кричала на меня при учениках. Я сделала ей замечание и сказала, что нельзя так вести себя перед детьми, попросила освободить класс и выйти. После этого она, разозлившись, унизила меня перед учениками», - рассказала учитель Жанар Кожагалиева.

Учителя утверждают, что руководство полностью утратило педагогическую культуру, а преподавателям приходится регулярно терпеть унижения.

«В первые дни после своего назначения она провела собрание и тогда же потребовала сдать наши телефоны. Когда мы отказались отдавать, она начала давить и сказала, что мы очень невоспитанные. И ещё она допускает очень грубые высказывания. Это недопустимо для руководителя», - говорит педагог Алмагуль Абишева.

В ситуацию вмешался отдел образования. По их данным, проверка по жалобам педагогов уже проводилась, однако серьёзных нарушений выявлено не было.

«Если недопонимание между сторонами продолжится, мы проведём дополнительные проверки. Но директор тоже педагог и гражданин, её права должны защищаться. В рамках Трудового кодекса уже были применены дисциплинарные меры. Их уровень соответствует степени нарушения», - заявила заведующая сектором отдела образования Жанаозена Сандугаш Сарбекова.

Учителя утверждают, что после проверки ситуация не изменилась, и в случае продолжения проблем они готовы обратиться в Министерство просвещения.

Напомним, это не первый подобный инцидент в Мангистауской области. В 2023 году скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Тогда внезапное прекращение трудовых отношений в разгар учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. Подробнее по ссылке

