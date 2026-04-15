Скандал в школе Жанаозена: сформирована специальная комиссия

По факту обвинений учителей в адрес директора школы №17 в Жанаозене будет создана специальная комиссия с участием членов общественного совета и депутатов городского маслихата, передаёт lada.kz .

Комиссия проведёт всестороннюю, объективную и прозрачную проверку с детальным изучением всех озвученных фактов и доводов сторон. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства, - сообщили в управлении.

Отмечается, что на данный момент учебный процесс продолжается в штатном режиме.

Ситуация находится на строгом контроле управления образования, - заключили в ведомстве.

Напомним, учителя одной из школ Жанаозена жалуются на систематическое унижение со стороны нового директора. По словам педагогов, работать в таких условиях стало невозможно, руководство позволяет себе оскорбления в адрес сотрудников.