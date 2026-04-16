Голый песок поливать не надо: горожане возмущены ликвидацией зелёной травы в Актау

Жители Актау пожаловались на ликвидацию свежей травы в городе. Уже не первый год горожане задаются вопросом, почему озеленители удаляют траву на фоне дефицита зелёных насаждений. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков разъяснил причины, сообщает Lada.kz .

В социальных сетях жители сообщают, что озеленители уничтожают зеленую траву. Горожане уже не первый год задаются вопросом, зачем это делается, отмечая, что трава придаёт городу свежий и эстетичный вид по сравнению с просто голой землей.

Уничтожение зелёной травы продолжается. Как можно это остановить? Может хоть кто-то наконец ответить жителям города? Зачем свежую траву, одуванчики — всё уничтожается до голого песка! Что происходит?! ТОО «Green City Aktau» прилагает все усилия, чтобы город не был зелёным! Или у какого-то высокопоставленного чиновника ферма и траву забирают на корм скоту? Остановите ежегодное вредительство! Горожане возмущаются, кричат, а остановить это не могут. В прошлом году работник даже с бензопилой кидался, — пишут жители Актау в соцсетях.

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков разъяснил для чего проводятся работы по удалению сорняков.

​Мы видим обращения горожан и понимаем их беспокойство. В нашем климате каждое зеленое растение — на вес золота. Однако то, что на первый взгляд кажется «уничтожением травы», на самом деле является необходимой санитарной очисткой. Наши бригады активно ведут работы по удалению сорняков. ​Так как сорняки — это агрессивные потребители. Они имеют мощную корневую систему, которая «обкрадывает» деревья и цветы, забирая всю влагу из почвы. В условиях Актау крайне важно, чтобы каждая капля воды из системы полива доставалась именно культурным насаждениям, а не бесполезному бурьяну, - сказал Айбек Ерболеков.

​Айбек Ерболеков также подчеркнул, что данные работы необходимы для защиты деревьев от вредителей.

​Заросли сорняков — это идеальное место для размножения клещей и других вредителей, которые потом перекидываются на здоровые деревья. Кроме того, многие сорные травы являются сильными аллергенами, опасными для детей и взрослых. К тому же, ​высохшая дикая трава — это не только неопрятный вид города, но и прямой риск возгорания в летний зной. Мы очищаем участки под корень, чтобы подготовить почву для дальнейшего ухода за благородными растениями и обеспечить пожарную безопасность в микрорайонах. Мы убираем только дикую поросль у основания стволов и сорняки в лунках. Это освобождает «дыхание» корням деревьев и позволяет им расти крепкими, - разъяснил он.

​Он также подчеркнул, что специалисты ТОО «Green City Aktau» четко знают разницу между культурным растением и сорняком.

Ни одно здоровое дерево или специально высаженный цветок не подлежат удалению. Мы любим Актау и работаем над тем, чтобы наш город оставался зеленым и ухоженным. Спасибо за вашу бдительность и неравнодушие, - отметил Айбек Ерболеков.

Напомним, в 2026 году более миллиарда тенге потратят на озеленение Актау.

В 2025 году жители также жаловались на ликвидацию свежей травы в сквере имени Тараса Шевченко.