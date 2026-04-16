18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 20:10

Голый песок поливать не надо: горожане возмущены ликвидацией зелёной травы в Актау

Общество 0 1 609 Лиана Рязанцева

Жители Актау пожаловались на ликвидацию свежей травы в городе. Уже не первый год горожане задаются вопросом, почему озеленители удаляют траву на фоне дефицита зелёных насаждений. Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков разъяснил причины, сообщаетLada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В социальных сетях жители сообщают, что озеленители уничтожают зеленую траву. Горожане уже не первый год задаются вопросом, зачем это делается, отмечая, что трава придаёт городу свежий и эстетичный вид по сравнению с просто голой землей.

Уничтожение зелёной травы продолжается. Как можно это остановить? Может хоть кто-то наконец ответить жителям города? Зачем свежую траву, одуванчики — всё уничтожается до голого песка! Что происходит?! ТОО «Green City Aktau» прилагает все усилия, чтобы город не был зелёным! Или у какого-то высокопоставленного чиновника ферма и траву забирают на корм скоту? Остановите ежегодное вредительство! Горожане возмущаются, кричат, а остановить это не могут. В прошлом году работник даже с бензопилой кидался, — пишут жители Актау в соцсетях.

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков разъяснил для чего проводятся работы по удалению сорняков.

​Мы видим обращения горожан и понимаем их беспокойство. В нашем климате каждое зеленое растение — на вес золота. Однако то, что на первый взгляд кажется «уничтожением травы», на самом деле является необходимой санитарной очисткой. Наши бригады активно ведут работы по удалению сорняков. ​Так как сорняки — это агрессивные потребители. Они имеют мощную корневую систему, которая «обкрадывает» деревья и цветы, забирая всю влагу из почвы. В условиях Актау крайне важно, чтобы каждая капля воды из системы полива доставалась именно культурным насаждениям, а не бесполезному бурьяну, - сказал Айбек Ерболеков.

​Айбек Ерболеков также подчеркнул, что данные работы необходимы для защиты деревьев от вредителей.

​Заросли сорняков — это идеальное место для размножения клещей и других вредителей, которые потом перекидываются на здоровые деревья. Кроме того, многие сорные травы являются сильными аллергенами, опасными для детей и взрослых. К тому же, ​высохшая дикая трава — это не только неопрятный вид города, но и прямой риск возгорания в летний зной. Мы очищаем участки под корень, чтобы подготовить почву для дальнейшего ухода за благородными растениями и обеспечить пожарную безопасность в микрорайонах. Мы убираем только дикую поросль у основания стволов и сорняки в лунках. Это освобождает «дыхание» корням деревьев и позволяет им расти крепкими, - разъяснил он.

​Он также подчеркнул, что специалисты ТОО «Green City Aktau» четко знают разницу между культурным растением и сорняком.

Ни одно здоровое дерево или специально высаженный цветок не подлежат удалению. Мы любим Актау и работаем над тем, чтобы наш город оставался зеленым и ухоженным. Спасибо за вашу бдительность и неравнодушие, - отметил Айбек Ерболеков. 

Напомним, в 2026 году более миллиарда тенге потратят на озеленение Актау.  

В 2025 году жители также жаловались на ликвидацию свежей травы в сквере имени Тараса Шевченко. 

4
36
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
"каждая капля воды доставалась культурным насаждениям, а не бесполезному бурьяну, - сказал Айбек Ерболеков."------Сам ты "бесполезный"--только это остаётся сказать об этом типе, остальные матерные слова не пропустит админ. Охххх, сколько их!
16.04.2026, 05:08
Ingul
Удивительное заблуждение человека который должен заниматься озеленением. Трава защищает корневую систему деревьев от перегрева летом, а потом перегнивает и удобряет почву. Вредители водятся и в пустыне, не только в траве. А чтобы сухая трава не горела ее не надо поджигать. Собирайте в резервуары дождевую воду в сезон дождей, ее хватит и на полив деревьев и травы.
15.04.2026, 15:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь