Сильный ветер в Мангистау: спасатели дали рекомендации жителям

Фото акимата Жанаозена

По данным спасателей, на территории региона сохраняются неблагоприятные погодные условия. В связи с сильными дождями и порывистым ветром ухудшается видимость на дорогах, грунтовые дороги размываются, что может затруднить движение транспорта. Также существует риск подтопления населённых пунктов и повреждения кровли зданий. В этой связи спасатели просят жителей строго соблюдать меры безопасности.

Рекомендуем воздержаться от дальних поездок, особенно в направлениях с неизвестным состоянием дорог. Избегайте длительного пребывания на открытой местности и передвижения в одиночку. Водителям следует снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать погодные условия. При сильном ветре не находитесь вблизи зданий, деревьев и линий электропередач. Лёгкие предметы во дворах необходимо закрепить или убрать в безопасное место. Не оставляйте детей без присмотра. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких, - говорится в обращении спасателей.

В результате сильного ветра, прошедшего сегодня в Жанаозене, в разных районах города повалило несколько деревьев.

В акимате Жанаозена показали последствия непогоды.

В результате продолжительных осадков в городе были повалены деревья и кустарники, что создало неудобства для жителей и затруднило движение транспорта. К работам привлечены коммунальные службы, а также ТОО «Asu Oil Trade». В настоящее время специалисты проводят уборку и обрезку упавших деревьев и веток. Работы поэтапно выполняются на улицах города, во дворах и в общественных местах, - отметили в акимате.

Напомним, сегодня, 15 апреля, в Мангистауской области разыгралась непогода - регион накрыли сильный ветер и проливные дожди. Жители активно делились в социальных сетях видео и фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии.