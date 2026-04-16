Температура воды в Каспийском море
15.04.2026, 20:16

Сильный ветер в Мангистау: спасатели дали рекомендации жителям

Общество 0 1 185 Лиана Рязанцева

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает жителей соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, передаёт Lada.kz

Фото акимата Жанаозена
По данным спасателей, на территории региона сохраняются неблагоприятные погодные условия. В связи с сильными дождями и порывистым ветром ухудшается видимость на дорогах, грунтовые дороги размываются, что может затруднить движение транспорта. Также существует риск подтопления населённых пунктов и повреждения кровли зданий. В этой связи спасатели просят жителей строго соблюдать меры безопасности.

Рекомендуем воздержаться от дальних поездок, особенно в направлениях с неизвестным состоянием дорог. Избегайте длительного пребывания на открытой местности и передвижения в одиночку. Водителям следует снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать погодные условия. При сильном ветре не находитесь вблизи зданий, деревьев и линий электропередач. Лёгкие предметы во дворах необходимо закрепить или убрать в безопасное место. Не оставляйте детей без присмотра. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких, - говорится в обращении спасателей.

В результате сильного ветра, прошедшего сегодня в Жанаозене, в разных районах города повалило несколько деревьев.

В акимате Жанаозена показали последствия непогоды.

В результате продолжительных осадков в городе были повалены деревья и кустарники, что создало неудобства для жителей и затруднило движение транспорта. К работам привлечены коммунальные службы, а также ТОО «Asu Oil Trade». В настоящее время специалисты проводят уборку и обрезку упавших деревьев и веток. Работы поэтапно выполняются на улицах города, во дворах и в общественных местах, - отметили в акимате.

Напомним, сегодня, 15 апреля, в Мангистауской области разыгралась непогода - регион накрыли сильный ветер и проливные дожди. Жители активно делились в социальных сетях видео и фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии. 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь