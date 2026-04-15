18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 15:22

Непогода в Мангистау: посёлки затоплены, крыши домов повреждены

Лиана Рязанцева

Сегодня, 15 апреля, в Мангистауской области разыгралась непогода - регион накрыли сильный ветер и проливные дожди. Жители активно делятся в социальных сетях видео и фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии, передаёт Lada.kz.

На кадрах видно, что из-за обильных осадков подтоплены дома и улицы в ряде населённых пунктов. В редакцию Lada.kz жители сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась в районах Жанаозена, а также в сёлах Рахат-1, Рахат-2, Рахат-3, Рахат-4, Сайотес и Акшымырау.

По словам очевидцев, затоплены жилые дома, дороги и улицы. Кроме того, сильный порывистый ветер повредил кровли.

В ДЧС региона сообщили, что пострадавших нет.

В период с 14 по 15 апреля на территории Мангистауской области выпало количество осадков, превышающее месячную норму в 3–4 раза. В результате сильных дождей зафиксированы подтопления улиц в Жанаозене, а также в Мангистауском и Каракиянском районах. В Жанаозен произошло подтопление двух жилых домов. Для стабилизации ситуации привлечено более 50 единиц техники и свыше 150 человек личного состава ДЧС и местных исполнительных органов, - сообщили в ведомстве.

Спасатели также сообщили, что из-за сильного ветра в Мангистауском и Бейнеуском районах зафиксированы факты повреждения кровли около 20 жилых домов.

По прогнозу погоды осадки продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позже, - заключили в ведомстве.

Также Центр общественных коммуникаций сообщает, что в Каракиянском районе и селе Шетпе ведутся работы по ликвидации подтоплений после дождя.

 

В результате сильных дождей в ряде населённых пунктов скопилась вода. В частности, в сёлах Курык, Бостан, Куланды, Сенек, Жетыбай, Мунайшы и в селе Шетпе организованы оперативные мероприятия по откачке воды и предотвращению подтоплений. В настоящее время в указанных населённых пунктах для стабилизации ситуации проводятся комплексные работы, задействованы все соответствующие службы. С использованием специальной техники, включая вакуумные машины, ассенизаторы и различные агрегаты, непрерывно осуществляется откачка дождевой воды. Также привлечены квалифицированные специалисты. С помощью мотопомп ведётся эффективный отвод воды, - сообщили в ЦОК региона.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем, все необходимые силы и средства задействованы, а работы по снижению риска подтоплений продолжаются в плановом режиме.

Напомним, что сегодня, 15 апреля в Мангистауской области ввели временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на одном из участков автодороге. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями учеников школ нескольких сел Мангистауского района перевели на онлайн-формат обучения. 

0
12
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь