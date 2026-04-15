Непогода в Мангистау: посёлки затоплены, крыши домов повреждены

Сегодня, 15 апреля, в Мангистауской области разыгралась непогода - регион накрыли сильный ветер и проливные дожди. Жители активно делятся в социальных сетях видео и фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии, передаёт Lada.kz .

На кадрах видно, что из-за обильных осадков подтоплены дома и улицы в ряде населённых пунктов. В редакцию Lada.kz жители сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась в районах Жанаозена, а также в сёлах Рахат-1, Рахат-2, Рахат-3, Рахат-4, Сайотес и Акшымырау.

По словам очевидцев, затоплены жилые дома, дороги и улицы. Кроме того, сильный порывистый ветер повредил кровли.

В ДЧС региона сообщили, что пострадавших нет.

В период с 14 по 15 апреля на территории Мангистауской области выпало количество осадков, превышающее месячную норму в 3–4 раза. В результате сильных дождей зафиксированы подтопления улиц в Жанаозене, а также в Мангистауском и Каракиянском районах. В Жанаозен произошло подтопление двух жилых домов. Для стабилизации ситуации привлечено более 50 единиц техники и свыше 150 человек личного состава ДЧС и местных исполнительных органов, - сообщили в ведомстве.

Спасатели также сообщили, что из-за сильного ветра в Мангистауском и Бейнеуском районах зафиксированы факты повреждения кровли около 20 жилых домов.

По прогнозу погоды осадки продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позже, - заключили в ведомстве.

Также Центр общественных коммуникаций сообщает, что в Каракиянском районе и селе Шетпе ведутся работы по ликвидации подтоплений после дождя.

В результате сильных дождей в ряде населённых пунктов скопилась вода. В частности, в сёлах Курык, Бостан, Куланды, Сенек, Жетыбай, Мунайшы и в селе Шетпе организованы оперативные мероприятия по откачке воды и предотвращению подтоплений. В настоящее время в указанных населённых пунктах для стабилизации ситуации проводятся комплексные работы, задействованы все соответствующие службы. С использованием специальной техники, включая вакуумные машины, ассенизаторы и различные агрегаты, непрерывно осуществляется откачка дождевой воды. Также привлечены квалифицированные специалисты. С помощью мотопомп ведётся эффективный отвод воды, - сообщили в ЦОК региона.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем, все необходимые силы и средства задействованы, а работы по снижению риска подтоплений продолжаются в плановом режиме.

Напомним, что сегодня, 15 апреля в Мангистауской области ввели временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на одном из участков автодороге.

В связи с неблагоприятными погодными условиями учеников школ нескольких сел Мангистауского района перевели на онлайн-формат обучения.