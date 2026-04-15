В Мангистау введено ограничение движения на одном из участков автодороги

В Мангистауской области вводится временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на одном из участков автодороге, передаёт Lada.kz .

В 11:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км 332–632 (участок с. Бейнеу – с. Шетпе), - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия дороги - 15 апреля в 15:00.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями учеников школ нескольких сел Мангистауского района перевели на онлайн-формат обучения.