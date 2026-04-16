Как защитить себя от укусов клещей: врачи из Мангистау дали рекомендации

С наступлением весны начинается сезон активности клещей. В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали о клещевом энцефалите и дали рекомендации по защите от него, передает Lada.kz .

По данным управления здравоохранения региона, в 2025 году в Мангистауской области было зарегистрировано 20 обращений по поводу укусов клещей. В текущем году таких случаев пока не зафиксировано.

Тем не менее врачи напоминают, что соблюдение простых мер профилактики помогает избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье.

Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, которое передаётся через укус клеща и может поражать головной и спинной мозг. В тяжёлых случаях болезнь может привести к серьёзным осложнениям, поэтому важно вовремя принять меры защиты. На сегодняшний день ситуация остаётся стабильной, случаев заболевания не зарегистрировано, - сообщили в управлении.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что основные меры профилактики укусов клещей просты и доступны каждому:

вакцинация – самый надёжный способ защиты (рекомендуется планировать заранее);

одежда – закрытая, светлая, с плотными манжетами;

репелленты – использование специальных средств против клещей;

поведение на природе – избегать высокой травы, регулярно осматривать себя и детей;

безопасное питание – употреблять молоко только после кипячения.

Напомним, в 2025 году три жителя Мангистауской области пострадали от укусов клещей.

Какая группа крови наиболее привлекательна для клещей, можно узнать здесь.