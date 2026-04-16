16.04.2026, 12:01

Общая статистика по туберкулезу сократилась в Актау

Общество 0 818 Гульмира Садырова

За первые три месяца текущего года в Актау отмечено снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщила Колканат Есмурзаева, руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото из архива Lada.kz
С января по апрель текущего года в областном центре зарегистрировано 22 случая туберкулеза. По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение на четыре факта.

Среди детей до 14 лет в текущем году зарегистрировано три случая аналогично показателю за три месяца 2025 года. Среди подростков 15-17 лет отмечен один случай, тогда как в прошлом году фактов заболевания  зафиксировано не было. В том числе туберкулез органов дыхания составил 18 случаев, что на семь меньше по сравнению с прошлым годом. Охват туберкулиновой пробой (Манту) составил 91,2%. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения этот показатель должен быть не ниже 95%, - прокомментировала Колканат Есмурзаева.

Основным источником инфекции является больной человек с открытой формой туберкулёза, выделяющий бактерии в окружающую среду при кашле, чихании и разговоре.

Факторы риска:

  • Неправильное питание;
  • Недосыпание;
  • Стресс;
  • Алкоголизм;
  • Курение;
  • Наркомания.

Симптомы;

  • Кашель более 2 недель;
  • Слабость и быстрая утомляемость;
  • Потеря веса;
  • Повышенная температура;
  • Ночная потливость;
  • Боли в груди;
  • Кровохарканье.

Меры диагностики:

  • Проба Манту у детей;
  • Флюорография;
  • Лабораторное исследование мокроты;
  • Профилактика;
  • Вакцинация БЦЖ;
  • Ежегодная флюорография;
  • Здоровый образ жизни;
  • Соблюдение личной гигиены;
  • Правильное питание и режим сна.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь