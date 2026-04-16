Общая статистика по туберкулезу сократилась в Актау

За первые три месяца текущего года в Актау отмечено снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщила Колканат Есмурзаева, руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.
С января по апрель текущего года в областном центре зарегистрировано 22 случая туберкулеза. По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение на четыре факта.
Среди детей до 14 лет в текущем году зарегистрировано три случая аналогично показателю за три месяца 2025 года. Среди подростков 15-17 лет отмечен один случай, тогда как в прошлом году фактов заболевания зафиксировано не было. В том числе туберкулез органов дыхания составил 18 случаев, что на семь меньше по сравнению с прошлым годом. Охват туберкулиновой пробой (Манту) составил 91,2%. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения этот показатель должен быть не ниже 95%, - прокомментировала Колканат Есмурзаева.
Основным источником инфекции является больной человек с открытой формой туберкулёза, выделяющий бактерии в окружающую среду при кашле, чихании и разговоре.
Факторы риска:
Симптомы;
Меры диагностики:
Комментарии0 комментарий(ев)