Общая статистика по туберкулезу сократилась в Актау

За первые три месяца текущего года в Актау отмечено снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщила Колканат Есмурзаева, руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото из архива Lada.kz

С января по апрель текущего года в областном центре зарегистрировано 22 случая туберкулеза. По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение на четыре факта.

Среди детей до 14 лет в текущем году зарегистрировано три случая аналогично показателю за три месяца 2025 года. Среди подростков 15-17 лет отмечен один случай, тогда как в прошлом году фактов заболевания зафиксировано не было. В том числе туберкулез органов дыхания составил 18 случаев, что на семь меньше по сравнению с прошлым годом. Охват туберкулиновой пробой (Манту) составил 91,2%. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения этот показатель должен быть не ниже 95%, - прокомментировала Колканат Есмурзаева.

Основным источником инфекции является больной человек с открытой формой туберкулёза, выделяющий бактерии в окружающую среду при кашле, чихании и разговоре.

Факторы риска:

Неправильное питание;

Недосыпание;

Стресс;

Алкоголизм;

Курение;

Наркомания.

Симптомы;

Кашель более 2 недель;

Слабость и быстрая утомляемость;

Потеря веса;

Повышенная температура;

Ночная потливость;

Боли в груди;

Кровохарканье.

Меры диагностики:

Проба Манту у детей;

Флюорография;

Лабораторное исследование мокроты;

Профилактика;

Вакцинация БЦЖ;

Ежегодная флюорография;

Здоровый образ жизни;

Соблюдение личной гигиены;

Правильное питание и режим сна.

