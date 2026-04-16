Мангистаусцы могут сдать огнестрельное оружие и боеприпасы за деньги

В регионе стартовала акция по добровольной сдаче оружия, сообщает Lada.kz .

По информации департамента полиции Мангистауской области, с 20 апреля на территории региона началась ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия.

Цель мероприятия – предотвращение незаконного оборота оружия и обеспечение общественной безопасности.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Для получения денежного вознаграждения гражданам, желающим сдать незаконно хранящееся оружие, необходимо обратиться в районный отдел полиции по месту жительства и подать заявление.

Напомним, в Казахстане планируется ужесточить требования к владельцам гражданского и служебного оружия.