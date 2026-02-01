Казахстан меняет правила для владельцев оружия

В Казахстане планируется ужесточение требований к владельцам гражданского и служебного оружия. Сенат сегодня одобрил соответствующие поправки, которые коснутся всех, кто имеет право владеть оружием, включая частные лица и организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Polisia.kz

Закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» обновляют

Поправки вносятся в действующий закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» и вводят ряд новых обязанностей для владельцев оружия. Цель изменений — усилить контроль над оборотом оружия и повысить ответственность граждан и организаций.

Контрольный отстрел — теперь обязательная процедура

Одной из ключевых новаций станет обязанность владельца предоставлять оружие для контрольного отстрела. Эта процедура необходима для идентификации оружия и контроля его состояния.

Если владелец не предоставит оружие для проверки в установленный срок, действие разрешения на его хранение и использование может быть приостановлено .

Контрольный отстрел позволит органам власти убедиться, что оружие используется в соответствии с законом и не представляет угрозу безопасности.

Новые правила для организаций и юридических лиц

Для юридических лиц, которые владеют оружием, тоже вводятся строгие правила:

В случае прекращения деятельности организации , она обязана сдать оружие и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней.

Нарушение этого срока также может повлечь приостановку разрешений и административные меры.

Эти меры направлены на то, чтобы исключить случаи бесконтрольного хранения оружия после закрытия компании или изменения ее статуса.

Зачем вводят такие ограничения

По словам экспертов, новые требования позволят:

усилить контроль за оборотом оружия на территории страны;

снизить риски незаконного использования оружия;

повысить ответственность владельцев как частных, так и юридических лиц.

Таким образом, законодательство Казахстана делает акцент не только на доступ к оружию, но и на обязанности владельцев, превращая владение оружием в строгий регулируемый процесс.