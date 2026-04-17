Пассажирку рейса Актау – Алматы сняли с рейса за пьяный дебош

В аэропорту областного центра с авиарейса Актау – Алматы сняли нетрезвую 36-летнюю пассажирку. За какие нарушения, выяснял корреспондент Lada.kz.
По информации департамента полиции на транспорте, инцидент произошел на этапе регистрации на рейс. Пассажирка допускала нецензурные высказывания в адрес окружающих и нарушала порядок.
Сотрудники транспортной полиции сняли женщину с рейса и доставили в комнату полиции. В отношении нее составлены административные материалы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Нарушительнице назначен штраф в размере 25 МРП (108 125 тенге).
С начала года на борту воздушных судов зафиксировано уже 48 правонарушений. Частые случаи – это распитие алкоголя, мелкое хулиганство и курение.
Напомним, врачи из Мангистау оказали помощь пассажиру на борту самолета.
Комментарии0 комментарий(ев)