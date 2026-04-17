Как получить отсрочку по налогам в Мангистау – ответ экспертов

Новый Налоговый кодекс РК предусматривает механизмы, которые позволяют бизнесу и гражданам справиться с временными финансовыми трудностями без блокировки счетов. Как это работает, разбирался корреспондент Lada.kz .

Разъяснения предоставили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

В чем разница?

Отсрочка – это перенос срока уплаты всей суммы налога на более позднюю дату (до 6 месяцев).

Рассрочка – это распределение задолженности на части с поэтапной выплатой (до 36 месяцев).

Когда можно получить отсрочку или рассрочку?

Основания для изменения сроков уплаты налогов четко прописаны в законодательстве:

Форс-мажор – ущерб от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или военных действий;

Сезонный характер деятельности – если доход зависит от времени года;

Самостоятельное доначисление – при подаче дополнительной налоговой отчетности;

Налоговые проверки – при согласии с суммами, доначисленными по итогам проверки (при условии, что налогоплательщик зарегистрирован более 5 лет);

Тяжелое финансовое положение физлица – если человек (не ИП) не может единовременно оплатить налог.

Важные условия и ограничения

Что нельзя отсрочить:

налоги, удерживаемые у источника выплаты (например, ИПН за работников);

НДС и акцизы при импорте из стран ЕАЭС;

платежи в Национальный фонд.

Пеня:

Изменение сроков уплаты не освобождает от начисления пени, за исключением отдельных случаев (например, для производителей товаров собственного производства).

Гарантии:

Для получения рассрочки (за исключением участников горизонтального мониторинга) требуется обеспечение – залог имущества или банковская гарантия.

Что нельзя использовать в качестве залога?

Налоговые органы не принимают:

единственное жилье физического лица или ИП;

объекты жизнеобеспечения (электро-, теплоэнергия и др.);

скоропортящиеся товары и продукты питания;

имущество, находящееся под арестом или обременением третьих лиц.

Если график платежей нарушен более чем на 5 рабочих дней, решение об отсрочке или рассрочке может быть досрочно отменено, после чего налоговые органы начнут процедуру принудительного взыскания.

Эксперты рекомендуют заранее планировать налоговые обязательства и при необходимости использовать предусмотренные законом механизмы поддержки.

Напомним, в Казахстане с 2027 года изменится порядок расчета налога на имущество.